Feira literária terá Xico Sá e Fernado Morais em Diadema

11/10/2022 | 00:01



Diadema promove nesta semana a primeira a Flid (Feira Literária de Diadema). O evento será realizado nos dias 13, 14 e 15, das 9h às 22h, e contará com a presença de diversos escritores locais e regionais, além de grandes nomes da literatura brasileira.

O dia que marca a abertura da Flid, quinta-feira, terá a presença dos jornalistas e escritores Xico Sá e Fernando Morais, com palestras às 19h30 e 20h30, respectivamente. A entrada será gratuita. Além das participações, haverá estandes de editoras, encontros, workshops, oficinas e mesa de debate. A feira será realizada no Centro Cultural Diadema, na Rua Graciosa, 300.

“Na minha participação, vou exaltar a importância da leitura para mudar vidas, como foi o meu caso. Além de mostrar como a literatura é essencial para a própria sobrevivência, pois não se vive sem ler ou ouvir histórias, causos, fantasias e narrações de acontecimentos”, revela Xico Sá, um dos grandes nomes da feira. O evento substitui, a partir deste ano, o Festival do Livro e Leitura do município. Entre as editoras com estandes confirmados estão Uirapuru, ABarros, Ciranda Cultural, Paulinas, Cloe, Intrínseca, Aberst, Nova Alexandria, Mercúrio Jovem e Molotov HQ.

A edição fará uma homenagem a Guimarães Rosa, poeta, diplomata, novelista, romancista, contista e médico brasileiro. Mineiro de Cordisburgo, Guimarães Rosa foi um dos mais importantes nomes da literatura brasileira.

“A melhor forma de louvar a literatura é homenageando um autor fundamental como Guimarães Rosa. É também um jeito bonito de mostrar brasilidade e a força viva da nossa língua, que pode ser inventada e reinventada a cada minuto”, ressalta Xico Sá.

Além do estandes das companhias, haverá um lounge sonoro-literário com livros para consulta, exposição de discos, discotecagem, LPs e outros itens para troca e venda, confecção e personalização de grimórios em retalhos de couro, espaço de camisetas estampadas e barraca de comidas.

HOMENAGEM

A feira celebra também o modernismo no Brasil, que em 1922 movimentou a cena artística nacional, por meio de nomes como Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Mário de Andrade e Oswald de Andrade, recentemente homenageado na Flirp (Feira Literária de Ribeirão Pires). Além de marcar o centenário da Semana de Arte Moderna, o evento de Diadema vai acontecer no ano em que dois equipamentos públicos fazem aniversário: a Biblioteca Olíria de Campos Barros, com 55 anos de fundação, e o MAP (Museu de Arte Popular), que celebra 15 anos.

“Diadema é uma cidade onde a cultura pulsa e a literatura sempre foi muito forte. Com a Flid, é isso que queremos afirmar à população. Este ano faz 55 anos (1967) que Guimarães Rosa partiu, foi uma coincidência muito legal porque a Biblioteca Olíria de Campos Barros foi inaugurada em 1967. Guimarães tratou da parte do sertanejo e, de certa forma, da cultura popular”, afirma Ruymar Marazo Soares, coordenadora da Rede de Bibliotecas de Diadema.

O Grupo Caminhos do Sertão de Codisburgo, que trata do sertanejo citado por Ruymar e leva em seu nome a cidade onde Guimarães Rosa nasceu, vai realizar narração de histórias, caminhada eco-literária e simular as “andanças” do escritor pelos sertões de Minas Gerais. A atividade acontece no dia 13, com partida da Praça da Moça, às 18h, em direção à biblioteca.

Para participar dos eventos da feira é preciso realizar o cadastro de forma on-line (https://forms.gle/JvZNBoLHwe9xkuFr5), pelo telefone: (11) 4057-1764 ou por e-mail ( bibliotecacentralflid@gmail.com) – também serão feitas inscrições presenciais no dia.