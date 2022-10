Obituário - 11 de outubro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



11/10/2022 | 00:10



SANTO ANDRÉ

Maria Helena de Jesus Lima, 80. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia no Parque Gerassi, em Santo André. Pensionista. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

José Roberto Palácio, 71. Natural de Santo André. Residia em Utinga, Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lairton Pereira, 70. Natural de São Manuel (SP). Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 5. Jardim da Colina.

Rosangela dos Santos Ibanez, 60. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro de Itaquera, em São Paulo, Capital. Dia 5, em Santo André. Cemitério de Itaquera.

Isac Luiz da Silva, 53. Natural de São Caetano. Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edson Donizeti de Lima Cardoso, 49. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Motorista. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ricardo Lopes da Silva, 43. Natural de São Roque (SP). Residia no Recanto dos Victor’s, em Cotia (SP). Dia 5, em Santo André. Cemitério de Vargem Grande Paulista (SP).

Maria Eduarda Ventura de Souza, 13. Natural de Santo André. Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Estudante. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

José Nascenço Divetta, 94. Natural de Cravinhos (SP). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 5. Jardim da Colina.

Theodorica Velasco, 91. Natural de Campo Grande (MT). Residia no Condomínio Casa Grande, em Louveira (SP). Dia 29. Cemitério de Vila Euclides.

José Aveiro, 89. Natural de Portugal. Residia no Jardim Patente Novo, em São Paulo. Dia 23. Cemitério de Vila Euclides.

Alina Rodrigues Macedo, 88. Natural de Montes Claros (MG). Residia no Jardim Olavo Bilac, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.

Anildo Schirmer, 85. Natural de Santo Antonio (RS). Residia no Jardim Anchieta, em São Bernardo. Dia 5, em São Bernardo. Cemitério Parque São Vicente, em Canoas (RS).

Josefa Vieira de Souza, 83. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.

Dihne Rahal, 83. Natural de Fernão (SP). Residia no Conj. Res. Araretama, em Pindamonhangaba (SP). Dia 26. Cemitério de Vila Euclides.

Orival Jacomini, 81. Natural de Santa Adélia (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 5, em Santo André. Cemitério Municipal de Alfredo Marcondes (SP).

Elidio Joaquim de Santana, 80. Natural de Jaboatão (PE). Residia na Vila Euclides, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.

Tereza Rita da Silva, 78. Natural de São José de Piranhas (PE). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 5. Jardim da Colina.

Octacílio Manuel da Silva Filho, 62. Natural de Jaboatão (PE). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.

Egídio Martins Coimbra, 61. Natural de Novo Cruzeiro (MG). Residia na Vila Liviero, em São Paulo, Capital. Dia 5. Cemitério dos Casa.

Renato Rogério da Cruz, 50. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro de Itaquera. Dia 22. Cemitério de Vila Euclides.

Fábio Luiz Greggio, 40. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 5. Jardim da Colina.

DIADEMA

Teresa Alves, 88. Natural de Nepomuceno (MG). Residia na Vila Fachini, em São Paulo, Capital. Dia 5. Vale da Paz.

João Carlos Mota, 79. Natural de Itaberaba (BA). Residia no bairro Eldorado. Dia 5. Vale da Paz.

Custódia Teixeira, 79. Natural de Guaraciaba (MG). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal de Diadema.

Juscelino Bacelar Rodrigues, 72. Natural de Ipanema (MG). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal de Diadema.

Iracema Caldeira Leão, 72. Natural de Ibipetuba (BA). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal de Diadema.

José Valdivino Filho, 70. Natural de Correntes (PE). Residia no bairro Eldorado. Dia 5. Cemitério Municipal de Diadema.

André Graciano dos Santos, 47. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 5. Vale da Paz.

MAUÁ

Iracy Campos de Souza, 71. Natural de Avaré (SP). Residia na Vila Alto de Santo André. Dia 5, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

Maria Aparecida Leriana, 69. Natural de Santo André. Residia no Jardim Mauá, em Mauá. Dia 5, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.