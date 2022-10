Marcelo Melo supera Rafael Matos nas duplas e conquista ATP 500 de Tóquio

09/10/2022 | 10:47



A dupla formada pelo brasileiro Marcelo Melo e pelo americano Mackenzie McDonald conquistou o ouro no ATP 500 de Tóquio neste domingo. Melo levou a melhor na final brasileira contra Rafael Matos, que jogou ao lado do espanhol David Vega Hernandez. O jogo terminou 2 sets a 1 para Melo e McDonald, com parciais de 6/4, 3/6 e 10/4.

Este é o 36º título de Marcelo Melo no circuito mundial e o segundo do tenista no ATP 500 de Tóquio, torneio que o brasileiro havia vencido em 2015 jogando ao lado do sul-africano Raven Klaasen. Melo volta a vencer um troféu desde o ATP 500 de Viena, em 2020, e subirá três posições no ranking mundial da ATP, subindo para a 40ª colocação.

"Estou muito feliz com a vitória. Não esperava pelo título por ser a primeira vez que jogo ao lado do Mc. Por outro lado, vínhamos jogando incrivelmente bem desde a primeira partida. Fizemos alguns jogos complicados, inclusive contra Rafa e Vega, que ganharam um título na semana passada", disse Marcelo Melo.

Este foi o primeiro título vencido por Mackenzie McDonald em sua carreira no circuito mundial. Matos e Vega vinham de conquista no ATP 250 de Sófia, na Bulgária. Esta foi a oitava final da dupla na temporada e Rafael Matos também subirá no ranking, para a 33ª colocação.

O ATP 500 de Tóquio ainda teve a final de simples na manhã deste domingo, vencida por Taylor Fritz por 2 sets a 0 diante de Frances Tiafoe. O duelo entre os americanos terminou com parciais de 7/6 (7/3) e 7/6 (7/2) a favor de Fritz.