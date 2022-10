Viih Tube fala sobre aversão à comida e também que acha que está esperando uma menina

09/10/2022 | 10:10



Você já deve ter visto que Viih Tube anunciou que está namorando com Eliezer e logo em seguida os dois tornaram público que estão esperando pelo primeiro filho do casal. E claro, a influenciadora está compartilhando cada parte do processo da maternidade.

E assim como de costume, a influenciadora abriu uma caixinha de perguntas para interagir com seus fãs e atualizou mais um pouquinho sobre a gravidez. Entre tantas novidades que Viih Tube fez questão de contar, ela adiantou que está com aversão à carne e que está comendo bastante peixe, bolo e macarrão.

Todo mundo sabe que enquanto uma mulher está grávida, ela tem alguns sentidos aguçados e a ex-BBB comentou acredita que está esperando por uma menina, mas já o papai da criança acha que vai nascer um menino.