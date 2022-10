Eleitor da região dá 56% dos votos dos deputados

Da Redação



09/10/2022 | 00:01



Os eleitores do Grande ABC garantiram, no último domingo, 56% do total de votos conquistados pelos 12 deputados eleitos (quatro federais e oito estaduais), o que reforça a tese de que, em 2022, o morador optou por escolher nomes de uma das sete cidades. Foram depositados 897.393 votos aos políticos locais, que, somados, alcançaram 1.611.285 votos (veja arte).

Quem mais registrou, percentualmente, voto regional no placar final foi a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Santo André, Ana Carolina Serra (Cidadania), eleita deputada estadual. Nove em cada dez votos que ela recebeu foram de eleitores do Grande ABC, Dos 198.698 que ela obteve, 174.842 vieram das urnas das sete cidades, o que significa 88%.

Em segundo lugar está o ex-prefeito de Mauá Atila Jacomussi (Solidariedade), também eleito deputado estadual, que registrou 81% de seus votos na região. Com domicílio eleitoral em Mauá, o Grande ABC deu ao político 47.560 de um total de 58.707 votos.

Em terceiro ficou a deputada estadual reeleita Carla Morando (PSDB), que conseguiu a reeleição. Com domicílio eleitoral em São Bernardo, a tucana obteve na região 138.705 do total de 177.773 votos. Também de São Bernardo, o vice-prefeito Marcelo Lima (Solidariedade), eleito deputado federal, teve 72% de seus votos nas sete cidades.

Na outra ponta, a que menos recebeu voto regional foi Ediane Maria (PSol), moradora do Sítio dos Vianas, em Santo André, eleita deputada estadual e que contabilizou apenas 7,4% de seus votos entre os moradores do Grande ABC. Fernando Marangoni (União Brasil), eleito deputado federal, teve 33% de seus votos oriundos da região. Quando analisado apenas o quadro de Santo André, seu domicílio eleitoral, ele foi o segundo colocado, atrás de Alex Manente (Cidadania).

Para se ter uma ideia do que significa essa ampla votação nos candidatos da região, na eleição de 2018, os campeões de votos foram Janaina Paschoal (hoje no PRTB) para estadual e Eduardo Bolsonaro (hoje no PL) para federal. Na ocasião, Janaina venceu em três cidades (Santo André, São Caetano e Ribeirão Pires), foi segunda colocada em outras três (São Bernardo, Diadema e Mauá) e ficou em quarto em Rio Grande da Serra. O filho número 2 do presidente Jair Bolsonaro (PL) liderou em três cidades do Grande ABC (Santo André, Mauá e Ribeirão Pires), foi segundo em duas (São Caetano e Rio Grande da Serra) e terceiro em outras duas (São Bernardo e Diadema).

Agora, nas sete cidades, tanto a federal quanto a estadual, o topo da lista foi comandado por políticos locais, com história de defesa da região.

Separando entre os eleitos, os federais tiveram um pouco mais de voto regional, proporcionalmente. Os quatro parlamentares somaram 552.888 e tiveram 329.396 votos nas sete cidades. Isso significa 59,5% do total. No caso dos oito estaduais, foram 1.058.397 votos, dos quais 567.997 de eleitores da região, o que representa 53% do total.

Para o advogado Leandro Petrin, especialista em direito eleitoral, o resultado representa o reconhecimento da importância de representantes locais. “Embora tenha acompanhado a polarização na eleição majoritária, o eleitor do Grande ABC teve a capacidade de enxergar que essa disputa não interessava para os demais cargos. Isso ocasionou numa quase implementação do voto distrital, já que para os cargos parlamentares os nomes da região foram prioridade”, disse.