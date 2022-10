Guito se despede de Tibério de Pantanal e tira o bigode

08/10/2022 | 09:11



Como você acompanhou, Tibério que foi o personagem de Guito em Pantanal era um verdadeiro querido pelo público de casa e por muitos meses (por causa das gravações), o ator teve que ostentar um bigodão.

Vale lembrar que ele já comentou também que além de manter o personagem por muito tempo, ele também esteve longe de sua família por meses porque o começo das gravações de Pantanal ainda começaram na época do estouro da pandemia de Covid-19 e finalmente ele ia poder passar um tempo com seus familiares por causa do fim da novela.

Mas antes disso, Guito resolveu deixar a rede social movimentadíssima ao aparecer em um encontro entre os atores de Pantanal que rolou na última sexta-feira, dia 7, na casa de Marcos Palmeira sem o seu famoso bigodão.