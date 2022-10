Obituário - 10 de outubro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



10/10/2022 | 01:00



SANTO ANDRÉ

Francisco Brandl Hoffmann, 92. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 4, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Rodrigues de Carvalho, 92. Natural de Paraguaçu Paulista (SP). Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 4. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Olavo Rodrigues de Melo, 91. Natural de Pardinho (SP). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 4. Cemitério Municipal de Pardinho.

Orlanda Pernomian, 88. Natural de Presidente Prudente (SP). Residia no bairro Bangu, em Santo André. Dia 4. Cemitério Sagrado coração de Jesus, Camilópolis.

Raul Dias, 88. Natural de Santa Rosa de Viterbo (SP). Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sebastiana Carlimi. 86. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 4, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Antônio José de Souza, 80. Natural de Ibitiara (BA). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 4. Cemitério Municipal de Piatã (BA).

Eunice Fannis Martinez Gomes, 68. Natural de Santo André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Rosalina Bonifácio Reis Fortes, 96. Natural de Piracicaba (SP). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dioa 4. Cemitério dos Casa.

Alcides Virgínio de Oliveira, 91. Natural de Juiz de Fora (MG). Residia na Vila Euclides, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério do Baeta.

Minervina Amancio dos Santos, 90. Natural de Lins (SP). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.

Antonio Joaquim Videira Ferreira, 77. Natural de Portugal. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.

William Palma Ferrazza, 77. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Terra Nova 2, em São Bernardo. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

Evandete Araujo da Silva, 74. Natural de Oliveira dos Brejinhos (BA). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.

Marilene Navarro Amate, 73. Natural de Rancharia (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.

Paulo Lima Santos, 68. Natural de Candiba (BA). Residia no Royal Park, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

José Raimundo Gonçalves, 65. Natural de Umari (CE). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Patrícia Sampaio Avancini, 52. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

SÃO CAETANO

Conceição Maria do Carmo Marciano, 75. Natural de Tanabi (SP). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 4. Cemitério das Lágrimas.

D I A D E M A

Olympia Machado, 87. Natural de Jardinópolis (SP). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

Hélio Lourenço dos Reis, 87. Natural de Passos (MG). Residia na Vila Campestre. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

Santa Nunes dos Santos, 81. Natural de Padre Paraíso (MG). Residia no bairro Eldorado. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

Antonio Dias Santana, 78. Residia no Jardim Selma. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

José Paulo de Arruda, 73. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

Vera Lúcia Siqueira Lacerda, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

Gabriel Corte Gines, 68. Natural de Palma Maiorca, Espanha. Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 4, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Francisco Carlos Pereira da Cruz, 63. Natural de Irecê (BA). Residia no bairro Taboão. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

Odete da Silva Nascimento, 47. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

Roseli Nascimento Rodrigues, 42. Natural de Diadema. Residia no centro de Diadema. Dia 4. Vale da Paz.

Diego Silva de Freitas, 33. Natural de Diadema. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 4. Vale da Paz.

Alana Mikaella da Silva, 15. Natural de Diadema. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

M A U Á

Florentina Leonor da Rocha Campos, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 4, em Santo André. Vale dos Pinheirais.