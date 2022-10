Após duas roças consecutivas Rosiane Pinheiro é a eliminada da semana em A Fazenda

07/10/2022 | 01:10



Hoje A Fazenda foi cheia de emoções, afinal de contas, um dos peões deu tchau ao reality rural. Deborah, Rosi e Tiago estavam na berlinda, e claro que as farpas voaram soltas entre eles antes da grande revelação.

Galisteu, apareceu para apimentar a roça e perguntou para a Deborah sobre a atitude de André, na noite de votação que mandou a peoa para a Baia. Ela deu uma resposta bem neutra e pareceu entender a jogada do colega.

- Eu não vejo o André como um cara do mal.

Para Rosi, Galisteu perguntou sobre o pedido ao publico para Deborah sair. A peoa justificou que acabou se precipitando, porém não negou que quer que a ruiva saia, já que as duas são de grupos inimigos dentro do reality.

- Bem dissimulada, fazendo contenda. Quando eu comecei a observar as coisas que ela faz, na minha visão o jogo dela é infernal.

Já para Tiago, Galisteu questionou sobre a derrota do peão na prova do Fazendeiro, e a discussão dele com Lucas

- Tive uma discussão com Lucas, mas a gente conseguiu ficar bem.

E é claro que as perguntas polêmicas não pararam por ai, a apresentadora fez mais uma rodada, o que rendeu bastante.

O questionamento foi o mesmo para os três dessa vez. Galisteu quis saber o que os peões achavam que os levou até a roça. Eita.

Debora falou que acredita estar recebendo ataques por que ela se destacou e não baixou a cabeça para outros peões.

Rosi, por outro lado, acha que caiu na roça por um acaso. E ainda alfinetou, falando que há pelo menos umas 12 pessoas se escondendo do jogo.

Já Tiago não teve papas na língua e falou que acha que está se mostrando muito no jogo e está sendo muito sincero.

Bom, e na hora de saber a decisão do pessoal de casa, Galisteu anunciou o primeiro roceiro a ser salvo, que foi Deborah! A ruiva voltou de sua terceira berlinda!

A volta da peoa para a sede dividiu opiniões, o grupo dela amou e a recebeu com pulos e gritos. Em compensação, Deolane, e seus aliados, não curtiram nada e pareceram ficar apreensivos.

Porém, como nem tudo são flores, Rosi foi a menos votada e teve que dar adeus ao reality.

Tiago se salvou e sua chegada na sede foi muito comemorada pelo peão e seus aliados.

E aí, o que achou do resultado de hoje?