Aline Gotschalg mostra exercícios após ter paralisia nas cordas vocais

06/10/2022 | 14:10



Aline Gotschalg que é uma ex-BBB deu o maior susto em seus fãs e seguidores das redes sociais ao mostrar um tratamento para cuidar das cordas vocais após ficar sem voz devido a uma cirurgia para combater o câncer.

Caso você não saiba, a influenciadora foi diagnosticada com câncer de tireoide e acabou perdendo a voz poucos meses depois de realizar uma cirurgia para curar a doença. Agora, tratando o problema de saúde, Aline mostrou como está sendo a recuperação.

Na imagem, a esposa de Fernando Medeiros aparece praticando alguns exercícios para as cordas vocais e até o maridão entrou na onda para apoia-la. Em um longo desabafo na última segunda-feira, dia 3, a influenciadora contou sobre a recuperação da voz.

- Falar ainda é um esforço muito grande para mim neste momento. Me falta bastante ar e não posso abusar... Minha recuperação foi ótima, até melhor do que eu imaginei. Tive alta no dia seguinte da cirurgia, consegui me alimentar, minha voz não tinha nenhuma alteração, a cicatriz ótima... Um mês e meio depois da cirurgia, fiz uma endoscopia, que confirmou uma gastrite erosiva de antro. Logo no dia seguinte desse exame, comecei a sentir uma alteração vocal. Não dei muita importância, pois achei que pudesse ser efeito do exame ou um refluxo da gastrite. Pensei que logo mais iria melhorar.