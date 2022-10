Digimon e mais: os conteúdos mais assistidos do Globoplay em setembro

Bianca Bellucci

Do 33Giga



06/10/2022 | 08:55



Os assinantes receberam uma lista com os conteúdos mais assistidos no Globoplay em setembro. O top 10 chama atenção por ser bem variado, indo de um anime dos anos 2000 até uma série documental sobre Bin Laden. Abaixo, você confere a lista completa – e pode se decidir sobre o que vale a pena maratonar.

A atual novela das seis ocupa o primeiro lugar entre os conteúdos mais assistidos do Globoplay em setembro. A trama gira em torno do casal Candoca e Zé Paulino. O amor deles é interrompido quando ele sofre um acidente e é dado como morto. Anos depois, Zé Paulino volta à cidade fictícia de Canta Pedra em busca de justiça e antes do casamento de sua ex-noiva com o rival Tertulinho.

A série documental retrata a trajetória de Hebe Camargo, popular apresentadora de televisão falecida em 2012. Dividida em quatro capítulos, a produção explora detalhes que vão além da sua carreira, como os amores, as decepções, aspirações, opiniões e sua forte influência no cenário nacional.

Monarquistas e republicanos se defrontam em Araruna, pequena cidade do interior paulista, em 1886, dois anos antes da promulgação da Lei Áurea. Sinhá Moça, filha do escravocrata Coronel Ferreira, se envolve com o jovem Rodolfo, um ativo abolicionista republicano.

Dividida em três capítulos, esta série documental narra a trajetória do terrorista Osama Bin Laden, desde sua infância na Arábia Saudita até as consequências dos ataques de 11 de setembro de 2001, que culminaram em uma caça incessante por parte do governo americano.

Durante uma viagem de rotina no espaço, dois passageiros são despertados 90 anos antes do tempo programado, por causa de um mal funcionamento de suas cabines. Mas a tranquilidade deles é ameaçada quando descobrem que a nave está correndo um sério risco e que são os únicos capazes de salvar os mais de cinco mil colegas em sono profundo.

Um filme holandês está entre os conteúdos mais assistidos do Globoplay em setembro. Na trama, Jorrit passa por dificuldades no seu emprego em uma construtora. Até que ele descobre com seus colegas que podem fazer sucesso de outro jeito: fazendo shows de strip.

Um grupo de sete crianças é levado para uma realidade paralela habitada por criaturas chamadas Digimon. Lá, descobrem que foram escolhidas para salvar o Digital World das forças do mal que ameaçam destruí-lo. Para este fim, cada criança é colocada com um parceiro Digimon, a quem deve ajudar a evoluir para níveis mais poderosos e, assim, conseguir derrotar os inimigos.

Seres malignos que vivem do outro lado de uma porta mágica no meio da floresta são libertados. Agora, Carrie, uma jovem com habilidades em combate e artes marciais destinada a proteger o mundo humano dessas criaturas, deve combater os maus que cairão sobre a Terra.

Sequência do filme que aparece na sexta colocação. Lucrando bem com sua empresa, os construtores Bas e Jorrit decidem que é hora de expandir seus negócios e se desafiar abrindo uma boate de strip em Miami, nos Estados Unidos.

Este filme é o último entre os conteúdos mais assistidos do Globoplay em setembro. Quando uma mãe descobre que a babá que a incriminou por negligência infantil é a nova namorada de seu ex-marido, ela foge para provar sua inocência e expor o verdadeiro culpado.