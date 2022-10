Ana Carolina volta a presidir Fundo Social

Renan Soares

Especial para o Diário



06/10/2022 | 08:44



A primeira-dama de Santo André, Ana Carolina Serra (Cidadania), reassumiu ontem a presidência do FSS (Fundo Social de Solidariedade) e do Núcleo de Inovação Social do município. Ela se afastou do cargo em abril deste ano para ser candidata a deputada estadual, sendo eleita para assumir uma cadeira na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) com 198.698 votos.

A cerimônia de posse foi realizada no Salão Burle Marx, na Prefeitura, com a presença de Ana Cláudia de Fabris, que havia assumido o posto durante a campanha.

A solenidade, acompanhada pelo prefeito Paulo Serra (PSDB), seu vice-prefeito, Luiz Zacarias (PL) e o presidente da Câmara, Pedrinho Botaro (PSDB), marcou o retorno de Ana Carolina após seis meses longe do cargo. O foco agora será as campanhas de fim de ano, como a de arrecadação de brinquedos, para o Dia das Crianças, e o já tradicional Natal Solidário. A primeira-dama deve ficar no cargo por mais quatro meses, abdicando do posto para assumir como deputada estadual. A próxima legislatura se inicia a partir de 15 de março do próximo ano.

“(O Fundo) É o resgate da dignidade das pessoas através da solidariedade. Eu tenho muito a agradecer à equipe, que esteve sempre ao nosso lado. É possível transformar, acreditando ser possível estender a mão às entidades sociais e transformar a vida de quem mais precisa, através da assistência, do resgate e da capacitação”, afirmou Ana Carolina, durante a assinatura do termo de posse.

Para o dia das crianças, já está sendo realizada campanha de arrecadação de brinquedos. São 111 pontos de arrecadação espalhados pela cidade até o dia 30 de outubro, como prédios e equipamentos públicos, estabelecimentos comerciais, instituições de ensino, além das quatro Lojas Solidárias, nos shoppings centers do município (ABC, Atrium, Grand Plaza e Shoppinho). A edição do Natal Solidário, ainda sem mais detalhes, deve ser uma das maiores, “um super Natal”, conforme adiantado pelo prefeito Paulo Serra, ao comentar sobre o evento.

“Parabenizar pelo retorno ao Fundo Social, para tirar do papel mais projetos, intensificar ainda mais esse trabalho, porque a partir de março vai estar representando a nossa cidade e mudando a vida das pessoas em todo o Estado de São Paulo”, disse o prefeito Paulo Serra durante o evento.



FSS EM NÚMEROS

Somente em 2022, por meio do FSS, a Campanha do Agasalho já arrecadou cerca de 230 mil itens, entre cobertores, agasalhos, cachecóis, calçados e outros. Já o Banco de Alimentos beneficia 50 mil pessoas por meio das 119 entidades que estão ligadas. O programa Moeda Verde, presente em 22 comunidades, beneficia mais de 80 mil pessoas direta e indiretamente. Já o Moeda Pet, desde sua criação em 2019, já contou com a participação de aproximadamente 3.000 pessoas, que trocaram cerca de 180 mil garrafas plásticas por mais de seis toneladas de ração para cães e gatos.

A Escola de Ouro Andreense oferece cursos em diversas áreas. Além da sede na Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André), o FSS tem unidades na Praça da Cidadania e na Associação Dona Maria, no Jardim Santo André, além do Jardim Cristiane, Vila Guiomar, Jardim Santa Cristina, Núcleo Missionários, Sítio dos Vianas, no Jardim Mirante e em Paranapiacaba.