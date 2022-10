Dia das Crianças movimentará R$ 78 milhões no Grande ABC

Beatriz Mirelle

Especial para o Diário



06/10/2022 | 08:20



Seja com brinquedos, roupas ou eletrônicos, a expectativa é que o Dia das Crianças movimente R$ 78 milhões no Grande ABC. O valor indicado pela PIC (Pesquisa de Intenção de Compras) da Umesp (Universidade Metodista de São Paulo) demonstra estabilidade na comparação nominal com o ano passado. Considerando a inflação oficial, o resultado apresenta desempenho negativo, com retração de 7,5% frente a 2021.

O consumidor da região pretende gastar, em média, R$ 101,75, o que indica queda de 14% na comparação anual (no último ano, o ticket calculado foi de R$ 109). Em relação às comemorações do dia, que envolvem também despesas com passeios, os entrevistados do levantamento se dispõem a desembolsar R$ 208,50. Em 2021, eram R$ 206. Mesmo assim, considerando a inflação, a diminuição é de 7%. De acordo com Sandro Maskio, coordenador de Estudos do Observatório Econômico da Umesp, o estudo é baseado no cálculo de quantas famílias da região se mostraram dispostas a presentear e o gasto médio planejado por elas. “Do ponto de vista nominal, a expectativa ficou muito semelhante com o ano passado, mas a inflação pesou nas compras de brinquedos e vestuários, que são os segmentos alvos nesta data.” Para ele, Eletrônicos também será um dos setores impulsionados pelas comemorações.

As vendas por conta do 12 de outubro ficarão atrás apenas do Natal e do Dia das Mães, acumulando lucros maiores que o Dia dos Namorados e Dia dos Pais, por exemplo.

A vendedora Letícia Silva, de 37 anos, vai comprar presentes para os dois filhos e lembrancinhas para os nove afilhados. “Meu marido já comprou algumas massinhas que a Valentina, de 5 anos, gosta, mas ela também quer uma boneca. Para o mais novo, que tem 1 ano e nove meses, estamos fazendo uma coleção de heróis e carrinhos. Os preços estão cada vez mais elevados. A alternativa é pesquisar muito”, relata a moradora do Bairro dos Casa, em São Bernardo.

Maskio indica que há algumas estratégias para economizar durante as comemorações. “Vimos uma ascensão no cartão-presente. A pessoa pode estipular um valor sem errar na compra. Outra saída é o presente em dinheiro. Essa opção, geralmente, é escolhida quando há maior intimidade com aquele que será presenteado”, pontua.