Luísa Sonza pede desculpas e reconhece que reproduziu racismo estrutural

06/10/2022 | 08:10



Luísa Sonza usou as redes sociais para se pronunciar sobre a denúncia de racismo feita contra ela. Através de um comunicado, a cantora reconheceu ter sido preconceituosa com a vítima e se desculpou dizendo ter reproduzido racismo estrutural.

Em parte do texto, ela diz:

A maneira com que me dirigi a sra. Isabel traduziu um ato de reprodução do racismo estrutural, o que de maneira nenhuma foi a minha intenção. [...] Nesse contexto, venho a público pedir desculpas, não somente à senhora Isabel, mas a todos aqueles que já experimentaram as consequências do racismo estrutural.

Caso você esteja por fora do assunto, Luísa está sendo acusada de racismo por uma situação que aconteceu em 2019. Durante uma viagem à Fernando de Noronha, Sonza teria confundido a vítima, uma mulher negra, com uma garçonete e pedido a ela que lhe trouxesse um copo de água. Após o ocorrido, a vítima, que estava passando férias no local, decidiu mover uma ação por danos morais.

Ao ser informada de que a autora não era funcionária, a 1ª ré se mostrou visivelmente surpresa, levando a autora a crer que tal fato se deve aos seus traços raciais, razão pela qual registrou ocorrência junto à delegacia de polícia local, que não deu crédito a seu relato, diz parte do documento da ação.