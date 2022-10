Museu inicia projeto para resgatar memórias e cotidianos da cidade

Da Redação



05/10/2022 | 09:06



Nesta semana, o Museu de Santo André Dr. Octaviano Armando Gaiarsa dá início ao projeto ‘Onde Eu Moro: memórias e cotidianos da cidade’, que visa valorizar a história andreense a partir das memórias e referências culturais dos seus moradores. As próximas atividades serão realizadas nesta quarta e quinta-feira, dias 5 e 6 de outubro, às 13h, e dias 11 e 13, às 10h, no CEU Ana Maria. A iniciativa tem como foco os moradores da região, que serão convidados a partilhar suas memórias sobre os lugares onde moram.

A iniciativa integra o “Santo André é Você! Inventário das referências Culturais de Santo André”, processo colaborativo que traz as referências da sociedade civil como parte das construções dos projetos. A atividade atual é uma reedição do projeto “Bairros: incluindo memórias, incluindo cidadãos”, realizado pelo Museu em 2016 com o apoio da Amusa (Associação Amigos do Museu), que teve o intuito de incluir o cidadão andreense, valorizando as referências culturais da cidade. A ação contou com um trabalho de pesquisa sobre os bairros da cidade, que resultou em exposições de totens com fotografias e textos em diversos territórios, parques, praças, espaços culturais, além de série de ações educativas.

Nesta nova versão, agora chamada ‘Onde Eu Moro: memórias e cotidianos da cidade’, a proposta é inverter o método de levantamento de matérias para as exposições, convidando os munícipes a compartilharem vivências, experiências e referências culturais de sua relação com o bairro onde moram. Nesta primeira fase, através de mediações e ações educativas, os moradores da região do Jardim Ana Maria serão convidados a partilhar suas memórias sobre o lugar onde moram. Na etapa seguinte, a ação será realizada no bairro Cata Preta.

A programação das atividades terá, por exemplo, plantões para coleta de fotos e gravação de depoimentos em vídeo. Assim, os moradores são convidados a levar fotos das referências culturais destas regiões para falarem um pouco sobre elas. Estas fotos serão escaneadas. Os moradores poderão também gravar vídeos curtos falando sobre as referências culturais destas regiões.

Oficina – No dia 25 de outubro também será realizada uma oficina de fotografia com celular para pessoas com 15 anos ou mais. A atividade será realizada às 15h no teatro do CEU Ana Maria e as inscrições podem ser feitas no local. Serão oferecidas 15 vagas. A partir do material coletado nestes dias, será organizada uma exposição a ser instalada no próprio CEU Ana Maria.

Serviço:

Projeto ‘Onde Eu Moro: memórias e cotidianos da cidade’

Iniciativa do Museu de Santo André Dr. Octaviano Armando Gaiarsa que visa resgatar a história da cidade a partir das memórias e referências culturais de seus moradores

De até 13 de outubro, no CEU Ana Maria

Endereço: Praça Venâncio Neto, s/n – Centro

Mais informações: museu@santoandre.sp.gov.br

Atividades gratuitas