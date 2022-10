Charge - 4 de outubro de 2022

Seri

Do Diário do Grande ABC



04/10/2022 | 09:42



No Grande ABC, 130.973 pessoas serão contempladas pela antecipação dos pagamentos do Auxílio Brasil e 51.811 do Vale-Gás. Ontem (3), um dia após o primeiro turno das eleições, o presidente Jair Bolsonaro (PL) anunciou que os depósitos começam a ser pagos já a partir de terça-feira, 11 de outubro e terminam em 25 de outubro, a cinco dias do fim da corrida eleitoral.