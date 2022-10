Governo federal antecipa parcela de outubro do Auxílio Brasil e Vale-Gás

Beatriz Mirelle

Do Diário do Grande ABC



04/10/2022 | 08:14



No Grande ABC, 130.973 pessoas serão contempladas pela antecipação dos pagamentos do Auxílio Brasil e 51.811 do Vale-Gás. Ontem (3), um dia após o primeiro turno das eleições, o presidente Jair Bolsonaro (PL) anunciou que os depósitos começam a ser pagos já a partir de terça-feira, 11 de outubro e terminam em 25 de outubro, a cinco dias do fim da corrida eleitoral.

As últimas parcelas dos programas injetaram R$ 85.158.721 na região, sendo R$ 79.459.511 em setembro pelo Auxílio Brasil e R$ 5.699.210 em agosto pelo Vale-Gás, segundo o Ministério da Cidadania.

O Auxílio Brasil contempla famílias em extrema pobreza (com renda per capita de até R$ 105). Também inclui famílias em situação de pobreza (com renda per capita entre R$ 105,01 e R$ 210) que tenham gestantes ou pessoas com menos de 21 anos entre os membros.

"Esse dinheiro paga algumas contas. Na maioria das vezes, uso no mercado e compro coisas para as crianças", diz Miriam Oliveira de Campos, de 27 anos. A moradora da Chacará Baronesa, em Santo André, é contemplada pelos benefícios sociais desde o início do Bolsa Família.

De acordo com ela, o valor contribui para equilibrar as contas da família. "Moramos eu, meu esposo e mais cinco filhos. O mais novo tem oito meses e o mais velho, 10 anos. Agora, por exemplo, o gás já está acabando. Com o pagamento na próxima semana, já consigo pegar um botijão novo", declara.

VALE-GÁS

Em outubro, será depositada a segunda parcela do vale-gás com 100% do preço médio nacional do botijão de 13 kg. O cálculo leva em consideração os valores registrados pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) nos últimos seis meses.

O depósito integral continuará apenas até dezembro, como prevê a Emenda Constitucional número 123. Depois, voltará a ser pago 50% do preço médio.

Na Emenda, está estipulado que o Auxílio Brasil "turbinado" também terminará no final deste ano, assim como os auxílios BEm-Caminhoneiro e BEm-Taxista, ambos de R$ 1.000.

A medida foi liberada em período eleitoral porque o documento declara que o Brasil está em estado de emergência por conta dos preços expressivos dos combustíveis nos postos.

AUXÍLIO ÀS MULHERES

Além de antecipar o calendário de pagamentos, Bolsonaro prometeu implementar parcela de 13º do Auxílio Brasil para mulheres a partir de 2023. Ao longo do mandato, o público feminino apresentou maior rejeição sobre as ações do presidente. O candidato do PL à Presidência da República somou 51.069.180 votos no último domingo (43,28%). Já o adversário Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acumulou 57.246.126 votos (48,33%).