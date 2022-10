Pai de Neymar sofre acidente em Paris e é levado às pressas para hospital, diz site

04/10/2022 | 09:10



Neymar pai, de 57 anos de idade, teve que ser levado às pressas para o hospital após sofrer um acidente. Segundo informações do jornal Extra, tudo aconteceu durante a festa que o Neymar Jr. deu em sua mansão, em Paris, para comemorar a vitória da Seleção Brasileira contra a Tunísia, de 5x1.

De acordo com o jornal, na hora da comemoração estava chovendo e o pai do jogador escorregou na escada da mansão. Ele fraturou as costelas e chegou a até cortar a mão, pois na hora do acidente estava segurando uma taça.