Viih Tube e Eliezer revelam ideia inusitada para chá revelação: BBBaby

04/10/2022 | 09:10



Desde que revelaram a gravidez, Viih Tube e Eliezer não falam de outra coisa! O casal não esconde que está super animado para chegada do primogênito, e comemora cada fase nova da gestação. No momento, eles estão ansiosos para o chá revelação. Recentemente, a influenciadora usou as redes sociais para revelar qual será o tema da festinha.

- A gente já escolheu o tema e as brincadeiras. O tema do chá é BBBaby. Como eu e Eli nos conhecemos, por causa do BBB, vamos fazer tudo em cima disso. Vai ser muito legal e especial para a gente.

Menina ou menino, não importa. O casal já até decidiu quais serão as opções de nome para o filhote.

- Por coincidência os nomes de menino e menina que o Eli mais gostou, foram os mesmos que eu. Fiz uma lista pra ele, aí quando eu estava lendo, ele escolheu um de menina e um de menino e foram os mesmos nomes que eu mais gostei. Então foi fácil até.

Qual seu chute? Será que é brother ou sister?