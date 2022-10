Ediane Maria é a primeira doméstica deputada em SP

Artur Rodrigues

Do Diário do Grande ABC



04/10/2022



Moradora do Sítio dos Vianas, periferia de Santo André, Ediane Maria (Psol) foi a primeira trabalhadora doméstica a se eleger deputada estadual em São Paulo. Assim, o Grande ABC terá oito representantes na Assembleia e quatro na Câmara Federal.

Líder do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto), Ediane foi a terceira candidata a estadual mais votada da região, com 175.617 votos, atrás apenas de Ana Carolina Serra (Cidadania), que obteve 198.698 votos, e Carla Morando (PSDB), que conseguiu a reeleição com 177.773 votos.

Ela ainda foi mais votada do que três dos quatro nomes eleitos no Grande ABC para deputado federal.Alex Manente (Cidadania) foi o único a ter mais votos do que Ediane, com 196.866. Entre as sete cidades, Ediane recebeu mais votos em Santo André (5.226) e em São Bernardo (3.735).

Negra e mãe solo de quatro filhos, ela é natural de Floresta, sertão de Pernambuco, mas se mudou para São Paulo quando tinha 18 anos, há cerca de duas décadas, onde começou a trabalhar como empregada doméstica. Segundo ela, "foi neste momento que me tornei mais uma vítima do quarto de empregada".

Ediane estava na ocupação Povo Sem Medo São Bernardo, que aconteceu há quatro anos e reuniu cerca de 12 mil famílias em terreno no bairro Assunção.

Suas principais propostas são a implementação de novas políticas públicas em defesa das mulheres, da população preta, periférica e para a comunidade LGBTQIA+, além das pautas em prol do MTST, que luta pelo direito à moradia e acesso à cidade por meio do que chamam de Planejamento Urbano Integrado, proposta que compreende um plano territorial de política habitacional e mobilidade urbana.

A erradicação da fome também é um dos pontos defendidos pelo MTST e por Ediane. Ela propõe a criação de um programa estadual de cozinhas solidárias com alimentação saudável, agroecológica e que garanta o controle, participação social e renda para seus colaboradores, além de um programa de distribuição direta de alimentos à população vulnerável.

Emocionada com a vitória, Ediane declarou que "nós vamos colocar a periferia no centro das discussões lá na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo). Chegou a nossa vez".