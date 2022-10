Obituário - 4 de outubro de 2022

Ademir Medici

SANTO ANDRÉ

Florisvaldo Sampaio Sande, 94. Natural de Santo Antonio de Jesus (BA). Residia na Vila América, em Santo André. Dia 28. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria Rosa Custódio de Souza, 92. Natural de São Sebastião do Paraíso (MG). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Vitiello, 90. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nelson Fonseca, 88. Natural de Bananal (SP). Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.

Antonia Norberto Santos de Souza, 87. Natural de Maragogipe (BA). Residia em Utinga, Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Inez Josefa Marabesi, 85. Natural de Muzambinho (MG). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cleonice Maria Silva do Vale, 83. Natural de Santo André. Residia no Distrito de Paranapiacaba, em Santo André. Dia 28. Cemitério Bom Jesus, em Paranapiacaba.

Guiomar Mercedes Somera, 81. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Gilda, em Santo André. Pensionista. Dia 28. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Orlando Martinez Murilha, 79. Natural de Cravinhos (SP). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Motorista. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cezar Augusto Duarte de Queiroz, 78. Natural de Manaus (AM). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 28. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Clarice Manzini Violin, 78. Natural de Araraquara (SP). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jair Leijoto, 73. Natural de Corinto (MG). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 28, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Valter de Souza, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Independência, em São Paulo, Capital. Dia 28, em Santo André. Cemitério da Lapa.

Valdete Maria da Silva, 71. Natural de Junqueiro (AL). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rubens Batista da Silva, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Bom Pastor, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Luiza Demétrio Campanaro, 69. Natural de Maringá (PR). Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 28. Jardim da Colina.

Sérgio José Simões, 66. Natural de Santo André. Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 28. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria Angélica de Paula Malpeli, 64. Natural de Santo André. Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Pensionista. Dia 28. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Roseli Valério Brochas, 64. Natural de Santo André. Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Wilson Roberto Lázaro, 63. Natural de Santo André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.

Gilmar Miranda Silva, 39. Natural de Borrazópolis (PR). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Professor. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

José Fernandes de Araújo, 83. Natural do Morro do Pilar (MG). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério dos Casa.

João Maria Santos, 82. Natural de General Carneiro (PR). Residia no Jardim Maria Cecília, em São Bernardo. Dia 28. Jardim da Colina.

José Francisco Sapucaia, 82. Natural de Rui Barbosa (BA). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério da Paulicéia.

Lourival Procópio Martins, 73. Natural de Fernandópolis (SP). Residia no bairro Santa Bárbara, em São Paulo, Capital. Dia 28, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Araras (SP).

Antonio Inácio Ramalho, 71. Natural de Mata Grande (AL). Residia no Jardim Sidnei, em São Paulo. Dia 28, em São Bernardo. Cemitério Jaraguá, em São Paulo, Capital.

Ana Maria César Franchi, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 28, em São Bernardo. Cemitério Central de Arujá (SP).

Reinaldo Aparecido Lopes, 63. Natural de Santo André. Residia na Vila Marchi, em São Bernardo. Dia 28, em São Bernardo. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria Rocha Cândido, 66. Natural de Olímpia (SP). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Luzia Clementina Moreira Lima, 56. Natural de Baependi (MG). Residia no Parque Terra Nova II, em São Bernardo. Cozinheira. Dia 28, em Santo André. Cemitério dos Casa.

Flavio Fermani, 53. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 28. Jardim da Colina.

SÃO CAETANO

Marlene de Freitas Pereira Livman, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 28. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Yolanda Regina Molnar Farias, 86. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 28. Colina dos Ipês, em Suzano (SP).

Zair de Oliveira, 68. Natural de Primeiro de Maio (PR). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 28. Vale da Paz.

Elza do Carmo Silva Lemos, 61. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 28. Vale da Paz.

Edgar Honorato da Silva, 52. Natural de Júlio Mesquita (SP). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal de Diadema.

José Aguimar de Oliveira, 52. Natural de Afogados da Ingazeira (PE). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal de Diadema.

Willians Tiago Pereira, 49. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal de Diadema.

RIBEIRÃO PIRES

Valmir Barbosa de França, 50. Natural de Arapiraca (AL). Residia no Parque do Governador, em Ribeirão Pires. Dia 28. Cemitério São José.