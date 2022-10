Força regional

Do Diário do Grande ABC



Com 2,1 milhões de votos, o Grande ABC fez valer a sua força eleitoral no primeiro turno. Poucas horas depois de fechadas as urnas, ontem (2), já era possível saber que a região havia aumentado a sua bancada na Assembleia Legislativa e dobrado o número de representantes na Câmara Federal. A partir de fevereiro de 2023, neste caso, e de março, no caso daquele, as sete cidades terão mais voz e vez nos dois parlamentos mais importantes do Brasil. Será a oportunidade para que antigos pleitos da sociedade local, como o tão sonhado Metrô, por exemplo, sejam atendidos pelo governador e pelo presidente.

Eleitos os deputados e o senador ­– o astronauta Marcos Pontes (PL) vai representar São Paulo na chamada câmara alta do Congresso Nacional –­, ainda falta uma etapa para completar a tarefa democrática. No dia 30, os eleitores voltam às urnas para o segundo turno. A contenda em São Paulo ficou entre os ex-ministros Tarcísio de Freitas (Republicanos), o mais votado, e Fernando Haddad (PT). Na esfera federal, se qualificaram para seguir na disputa o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o atual ocupante do cargo, Jair Bolsonaro (PL).

Todavia, sejam quais forem os vencedores do segundo turno, as possibilidades de os futuros governador e presidente ouvirem as cobranças dos sete municípios serão muito maiores, já que haverá mais deputados, tanto em São Paulo quanto em Brasília, defendendo os interesses do Grande ABC ­– exatamente como este Diário expôs ontem em Editorial publicado na Primeira Página.

Em São Paulo, a defesa da região ficará a cargo de Ana Carolina Serra, Carla Morando, Luiz Fernando Teixeira, Tiago Auricchio, Teonílio Barba, Rômulo Fernandes e Atila Jacomussi. Em Brasília, estarão Alex Manente, Luiz Marinho, Marcelo Lima e Fernando Marangoni. Que o aumento das bancadas se reflita em recursos e projetos para as sete cidades. O eleitor precisa ficar de olho em seus representantes. A relação com os políticos não se esgota com o fechamento das urnas e a proclamação dos resultados.