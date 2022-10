Governo lança campanha contra violência sexual na internet

da ABr



02/10/2022 | 00:01



O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos fará, neste mês, uma campanha nacional para combater a violência sexual contra crianças e adolescentes na internet. Em entrevista ao programa A Voz do Brasil, a ministra Cristiane Britto disse que o Brasil é o país que mais exporta pornografia infantil para o mundo.

“(São) cenas, vídeos e fotos de crianças sendo abusadas sexualmente na internet. A internet é o ambiente hoje mais nocivo para as nossas crianças”, disse a ministra. Segundo ela, o Brasil faz parte de um grupo de trabalho que combate a exploração sexual na internet.

“A gente precisa envolver a família. Os pais precisam entender que devem, sim, controlar o que seus filhos acessam na internet. O que seus filhos estão fazendo? Principalmente no horário entre 22h e 6h, que as pesquisas apontam que é o momento que, principalmente, os adolescentes estão acessando conteúdos inadequados e onde eles estão sendo cooptados por essas redes criminosas”. A ministra explicou que a campanha será veiculada em redes sociais e na televisão e terá como alvo as famílias.