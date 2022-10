São Caetano pronto e focado para decisão em Piracicaba

Pedro Lopes



01/10/2022 | 10:58



Neste sábado (1º) saberemos o primeiro finalista da Copa Paulista. O São Caetano enfrenta o XV de Piracicaba, às 15h, no Estádio Municipal Barão de Serra Negra, em Piracicaba, no Interior, pelo jogo de volta da semifinal da competição.



Na primeira partida, o Azulão venceu o Nhô Quim por 1 a 0, e agora joga por um empate para chegar à final e buscar seu segundo título do campeonato. Vale lembrar que as duas equipes fizeram a final da Copa Paulista em 2019, que foi vencida pelo São Caetano. Para esta partida, a equipe do Grande ABC ganhou um grande reforço: o lateral-esquerdo Paulo Henrique voltou a treinar com o restante do elenco e trabalhou com bola normalmente.



O defensor foi desfalque no jogo de ida, e tem sido titular do São Caetano durante toda a competição. Axel, técnico do Azulão, destaca a importância da partida. “Sem dúvida nenhuma esse é o jogo mais importante da minha carreira e da minha vida. Conseguimos dar um passo importante, estamos edificando algo de valor aqui dentro do São Caetano, mas sabemos que temos mais uma batalha pela frente, prevalecendo nosso esforço do dia a dia para que possamos alcançar nosso objetivo dentro de campo”, disse.



Até esse momento, o Azulão perdeu apenas uma partida no campeonato. Em relação ao seu elenco, Axel diz que “eles (atletas) conseguem absorver tudo aquilo que é passado dentro de campo e no treinamento. Focamos muito no trabalho para poder ter um equilíbrio e uma constância dentro de jogo, eu falo para os meus jogadores que não adianta um dia ser nota dez e outro ser nota cinco, é importante manter uma regularidade”, concluiu o treinador. Caso avance à final, o São Caetano terá uma competição garantida para 2023. A Copa Paulista dá o direito do campeão escolher entre participar da Copa do Brasil ou da Série D de 2023, o vice fica com a opção que restar.