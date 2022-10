Obituário - 3 de outubro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



03/10/2022 | 00:05



SANTO ANDRÉ

Guiomar Mineiro Sciarretta, 96. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Dia 27. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Izolina Stanguini Ramos, 91. Natural de Lençóis Paulista (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 27. Crematório Vila Alpina.

Maria Apparecida de Freitas, 90. Natural de São Sebastião (SP). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 27 Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aurélio Liria, 87. Natural de Coroados (SP). Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edna Francisco da Silva Pinto, 84. Natural do Estado de São Paulo. Residia no parque das Nações, em Santo André. Pensionista. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Oliveira de Araujo, 82. Natural de Serrinha (BA). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Eduardo Rangel Meirelles, 81. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Bangu, em Santo André. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Anna Correa de Menezes, 79. Natural do Ribeirão dos Índios (SP). Residia no Jardim do Estádio, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Patrícia Del Carmen Garcia Gonzalez, 73. Natural do Chile. Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Artesã. Dia 27.

Manuel Francisco Rivas Hernandez, 71. Natural da Espanha. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elias de Aguiar, 70. Natural de Santana de Parnaíba (SP). Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 27. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Helena da Silva Benvenuto, 64. Natural de Maceió (AL). Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Renato Soares de Azevedo, 60. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edemir Vacari Malagole, 57. Natural de Gabriel Monteiro (SP). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 27, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Valdemar Vieira de Queiroz, 55. Natural de Buri (SP). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Jean Igor Oliveira, 33. Natural de São bernardo. Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Porteiro. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Aracy Alves Ramos, 96. Natural de Olímpia (SP). Residia em Carapicuíba (SP). Dia 27, em São Bernardo. Cemitério dos Casa.

Antonio Ribeiro da Mata, 93. Natural de São José de Mipibu (RN). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Maria da Conceição Rosa, 92. Natural de Leopoldina (MG). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 27. Vale da Paz.

Etelvina Nunes Machado, 88. Natural de São Jorge do Egito (PE). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 27. Jardim da Colina.

Alzida Matulaitis Burin, 81. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 27. Memorial Phoenix.

Luiz Tokoji Fushikami, 75. Natural de Guararapes (SP). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério da Paulicéia.

Maria de Lourdes Fausto de Freitas, 71. Natural de Bom Conselho (PE). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério da Paulicéia.

Maria das Graças Gomes, 70. Natural de Antonio Dias (MG). Residia no Jardim Silvina, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Alberto Masao Saito, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 27. Jardim da Colina.

José Maria de Oliveira, 68. Natural de Ibitinga (SP). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério do Baeta.

Ana Maria Bajercijo, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Antonio Mario Baracho Junior, 61. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 27. Jardim da Colina.

Adão Lopes do Vale, 57. Natural de Boa Viagem (CE). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Adriana Horvath Lara, 46. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério da Paulicéia.

Vitor Cortelazzo, 43. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 27. Crematório Vila Alpina.

Francisco Júnior Alexandre da Nóbrega, 32. Natural de São Francisco (PB). Cemitério dos Casa.

Jhonata Silva Pereira Cruz, 21. Natural de Ibititá (BA). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 21. Jardim da Colina.

DIADEMA

João Bispo dos Santos, 89. Natural de Barras da Estiva (BA). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 27. Vale da Paz.

Dimas Gonçalves de Freitas, 81. Natural de Guaraciaba (MG). Residia no bairro Eldorado. Dia 27. Vale da Paz.

Moacir Ferreira de Espindola, 80. Natural de São Bento do Una (PE). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 27. Vale da Paz.

Nagela Betelho de Almeida, 75. Natural de Macaubal (SP). Residia no bairro Taboão. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Aparecida Moreira de Carvalho, 72. Natural de Getulina (SP). Residia no Jardim Arco Íris, em Diadema. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

José Lúcio da Silva Dias, 71. Natural do Estado da Bahia. Residia na Chácara Húngara, Centro de Diadema. Dia 27, em Santo André. Vale da Paz.

Izaque Pereira de Oliveira, 67. Natural de Piritiba (BA). Residia no Jardim Tijuco. Dia 27. Vale da Paz.

Maria Aparecida da Rocha Cavalcante, 63. Natural de Itapetim (PE). Residia no Centro de Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

José Otaviano Ferreira, 57. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 27. Vale da Paz.

José Maria Rodrigues dos Reis, 54. Natural de Brasília de Minas (MG). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

José Carlos Lopes, 64. Natural de Guatapará (SP). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 27, em Diadema. Cemitério Santa Lídia.

Érica Barbosa da Silva, 47. Natural de Mauá. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 27, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

Francelino Ferreira dos Santos Neto, 67. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Santana, em Ribeirão Pires. Dia 27. Cemitério São José.