Cuiabá quebra jejum, derruba série invicta do América-MG, mas continua no Z-4

29/09/2022 | 00:02



Depois de cinco rodadas sem vencer, o Cuiabá quebrou o jejum no Brasileirão ao ganhar por 2 a 1 do América-MG, nesta quarta-feira à noite, na Arena Pantanal, pela 28ª rodada. O jogo começou com 42 minutos de atraso por causa das fortes chuvas que caíram no Mato Grosso. O time subiu uma posição na tabela, mas ainda continua na zona de rebaixamento, com 30 pontos, em 17º lugar, superando o Avaí, com 28, em 18º.

O América-MG tinha outro objetivo neste jogo, porque sonhava chegar perto do G-6 para manter vivo o seu objetivo de disputar a Copa Libertadores da América de 2023. Mas perdeu a sua série invicta de nove jogos, com seis vitórias e três empates. Com 39 pontos, os mineiros se mantêm em oitavo lugar.

Mesmo na condição de visitante, o América-MG começou bem à vontade. Não se intimidou de atacar, explorando bem as finalizações de longa distância, que exigiram boas defesas do goleiro João Carlos. Além disso, Henrique Almeida perdeu uma chance de ouro na marca do pênalti, livre, chutando de chapa para fora.

Após começo com sustos, o Cuiabá equilibrou as ações, aproveitando a chance para abrir o placar aos 31 minutos. Rodriguinho recebeu a bola na linha de fundo e tocou para Sidcley. O lateral-esquerdo deu um drible de corpo em Everaldo, aplicou uma pedalada e chutou em curva. A bola entrou no canto esquerdo de Mateus Cavichioli, que saltou e não impediu o gol.

O América-MG voltou dos vestiários com duas mudanças. Entraram Benítez e Mastriani, respectivamente, nos lugares de Henrique Almeida e Felipe Azevedo. Ainda chovia e logo o time mineiro teve a primeira grande chance para empatar. Após cruzamento de Everaldo, a bola tocou no braço esquerdo de Marllon, que nem discutiu sobre a marcação. Só lamentou.

Mas, na cobrança do pênalti, Benítez bateu fraco e João Carlos caiu do lado direito para rebater e depois abafar o chute à queima roda de Everaldo. A segunda grande chance saiu aos 7 minutos, quando as redes foram balançadas. Matheuzinho recebeu na grande área e chutou forte, a bola desviou em João Carlos e explodiu no travessão. Na volta, Mastriani bateu de primeira e marcou. Mas não valeu, porque o VAR observou o impedimento no primeiro lance, de Matheuzinho.

O Cuiabá mostrou eficiência logo depois, com perfeito levantamento de Daniel Guedes para André Luis testar firme: 2 a 0, aos 16 minutos. Este gol foi uma ducha de água fria no time mineiro, que martelou e não marcou o seu gol. Nem as substituições processadas pelo técnico Vagner Mancini mudavam o panorama da partida. Na insistência, porém, o América-MG diminuiu nos acréscimos, já aos 51 minutos, com Mastriani. O lance gerou dúvida, com possível impedimento, mas acabou validado pelo VAR.

No fim de semana, pela 29ª rodada, o Cuiabá visita o Corinthians, sábado, às 21h, na Neo Química Arena, em São Paulo. O América-MG disputará outro jogo fora de casa, desta vez diante do Ceará, sábado, às 15h, na Arena Castelão.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 2 X 1 AMÉRICA-MG

CUIABÁ - João Carlos; Marllon, Joaquim e Alan Empereur; Daniel Guedes (João Lucas), Pepê, Denilson (Marcão Silva) e Rodriguinho (Valdívia) e Sidcley; Deyverson (André) e André Luís (Gabriel Pirani). Técnico: António Oliveira.

AMÉRICA-MG - Matheus Cavichioli; Raúl Cáceres (Patric), Iago Maidana, Éder e Marlon; Juninho, Alê e Matheusinho (Indio Ramirez); Everaldo (Aloísio), Henrique Almeida (Benítez) e Felipe Azevedo (Mastriani). Técnico: Vagner Mancini.

GOLS - Sidcley, aos 31 minutos do primeiro tempo; André Luís, aos 16 e Mastriani, aos 51 do segundo.

ÁRBITRO - Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES).

CARTÕES AMARELOS - Marcão Silva (Cuiabá); Iago Maidana, Patric, Éder e Mastriani (América-MG).

RENDA - R$ 74.225,00.

PÚBLICO - 3.364 pagantes.

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).