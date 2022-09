Santo André cria ‘Muralha Eletrônica’ para segurança

Joyce Cunha

Do Diário do Grande ABC



29/09/2022 | 00:01



Investindo no conceito de cidades inteligentes, a Secretaria de Mobilidade Urbana de Santo André assinou na última terça-feira (27) ordem de serviço para a implantação de novo sistema voltado à gestão do trânsito e ampliação das ferramentas digitais de segurança. A previsão da Prefeitura é de que até novembro o mecanismo, chamado “Muralha Eletrônica”, esteja em funcionamento na cidade.

O contrato da nova ferramenta de inteligência digital prevê a instalação de 25 novas câmeras de segurança em pontos estratégicos do município. De acordo com o Paço andreense, o sistema estará integrado e ampliará a efetividade de outras ações já implementadas na cidade, a exemplo do Detecta, em parceria com o governo de São Paulo, e com o Córtex, do governo federal.

“Este é um conceito de cidade inteligente colocado em prática e faz parte do grande trabalho que o prefeito Paulo Serra (PSDB) vem fazendo nesse sentido. Estamos absorvendo todos os aspectos importantes da tecnologia a nosso favor. A Mobilidade está fazendo isso e compartilhará com todas as secretarias, assim como elas também compartilham seus dados para nossa atuação”, explicou o secretário de Mobilidade Urbana da Prefeitura, Almir Cicote.

Os locais que receberão os novos equipamentos de videomonitoramento estão situados nas principais entradas e saídas de Santo André, no limite com outros municípios, como Mauá e São Bernardo. As informações obtidas pela Muralha Eletrônica serão disponibilizadas às equipes de trânsito e de segurança no COI (Centro de Operações Integradas) da cidade, mais um reforço no combate à criminalidade.

“Este é um cinturão de segurança na cidade que não multará. (Em casos de roubo ou furto de veículos) não terá como a pessoa correr, a não ser que seja a pé mesmo, porque se for com o veículo, o criminoso será identificado de forma muito rápida e muito fácil”, destacou Cicote.

INTELIGÊNCIA DIGITAL

Dados da Secretaria de Mobilidade de Santo André indicam que, diariamente, por volta de 400 mil veículos circulam pela cidade. Mais do que reforçar as medidas de segurança, a Muralha Digital tem a missão de melhorar a vida de quem utiliza o sistema viário urbano.

“A grande intenção é fazer a gestão de todo o trânsito e identificar os veículos que passam pelo município através da placa. O novo sistema permitirá separar os veículos por categorias, identificar pontos com maior fluxo em determinados horários e criar alternativas para melhorar a mobilidade”, analisou o secretário. Com novos dispositivos agregados pela tecnologia da Muralha Digital, a Prefeitura poderá cadastrar, com autorização prévia, as imagens de circuitos privados de videomonitoramento, de comércios, estacionamentos, shoppings e condomínios.

O sistema permitirá, ainda, que agentes de trânsito e forças de segurança obtenham em tempo real, por meio de aplicativo em dispositivo eletrônico, informações sobre a situação dos veículos. Em ações de fiscalização, isso contribuirá para identificar carros que foram roubados ou furtados ou que estão em situação irregular. Também de forma integrada a outros sistemas utilizados pelo município, a Muralha Eletrônica poderá incorporar informações sobre medidas protetivas e ampliar as ações de segurança em caso de descumprimento de ordens judiciais.