Obituário - 29 de setembro de 2022

SANTO ANDRÉ

Leonila Vitorelli, 97. Natural de Itapira (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 23. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Nuria Segarra Minama de Delfim, 94. Natural da Espanha. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Lucinda Gago Taboada Jaimez, 87. Natural da Espanha. Residia no Centro de Santo André. Dia 23. Jardim da Colina.

Lourival Malandrin, 79. Natural de São Manuel (SP). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 23. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Francisco Mariano da Silva, 77. Natural de Água Branca (PB). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Manoel Alves de Macena Filho, 75. Natural de Juazeiro do Norte (CE). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 23, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Paulo Leôncio de Souza, 73. Natural de Gameleira (PE). Residia no Jardim Riviera, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Osmar da Silva, 70. Natural de Pradópolis (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Eletricista. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Aparecido dos Santos, 65. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Pensionista. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elizabet Pereira Lima, 64. Natural de Januária (MG). Residia na Cidade São Matheus, em São Paulo, Capital. Dia 23, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, na Capital.

Zenilda Marques de Almeida, 62. Natural de Lajedo (PE). Residia na Vila Rica, em Santo André. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.

SÃO BERNARDO

Joaquim Esteves, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Wanda Consertino Molina, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Patente Novo, em São Paulo, Capital. Dia 23, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Olga de Souza Kapvorowski, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Maria Regina Mendes, 82. Natural de Poço Fundo (MG). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Maria das Dores Moreira, 76. Natural de Açucena (MG). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Vicente Garla Neto, 73. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Olavo Bilac, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério de Vila Euclides.

Ivan Carlos Wingist, 70. Natural de Porto Alegre (RS). Residia no Parque Terra Nova 2, em São Bernardo. Dia 23. Jardim da Colina.

Maria Rosa de Souza, 70. Natural de Jacaraci (BA). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Almerinda Pinheiro da Silva, 67. Natural de Poções (BA), Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Maria Evangelista de Araújo, 91. Natural de Inhambupe (BA). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 23. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Wanda Gonçalves de Lourenço, 85. Natural de Jaú (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 23, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

Romeu José de Almeida, 80. Natural de Muzambinho (MG). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 23. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Dinorá Munhoz Roda de Gasparre, 79. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Recepcionista. Dia 23, em Santo André. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Anadir Lopes dos Santos Dias, 74. Natural de Andradina (SP). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 23. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Nilza Gomes Dias, 55. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 23. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

MAUÁ

Francisco José Neves, 97. Natural de Brumado (BA). Residia no Jardim Sonia Maria, em Mauá. Dia 23, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Cruz Silva, 89. Natural de Itapecerica (MG). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 23, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

Jorceley Travaglia Palácio, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Clube de Campo, em Santo André. Pensionista. Dia 23, em Santo André. Vale dos Pinheirais.