Gisele Bündchen e Tom Brady se distanciaram emocionalmente em meio à crise no casamento, afirma jornal

28/09/2022 | 08:10



Gisele Bündchen e Tom Brady se distanciaram emocionalmente em meio à crise no casamento. A informação é de uma fonte próxima ao casal que conversou com o Page Six.

- Tom e Gisele recentemente lutaram para fazer o casamento funcionar e se distanciaram, disse a pessoa. Vale lembrar que os rumores de um problema no casamento surgiram no começo deste mês de setembro.

A fonte também afirmou que o casal não falou ou trocou acusações de uma suposta infidelidade:

- Não há absolutamente nenhuma acusação de traição de nenhum dos lados.

Ao veículo, a pessoa ainda revelou que Tom passou a maior parte do verão sozinho. No mês de agosto, ele se afastou dos treinos por 11 dias e depois fez uma viagem para as Bahamas, mas sem Gisele:

- Gisele não estava lá em agosto. Foi o tempo de Tom sozinho com as crianças, contou.

Quando retornou aos treinos, Tom justificou a ausência:

- É tudo pessoal. Todo mundo tem situações diferentes com as quais está lidando. Todos nós temos desafios realmente únicos em nossa vida. Eu tenho 45 anos, cara. Tem muita merd* acontecendo.

No final, a fonte garantiu que Gisele não tem problema nenhum com o retorno de Tom aos campos:

- Gisele não tem nenhum problema com o retorno de Tom ao futebol, ela quer que ele seja feliz e quer que ele jogue, se é isso que ele quer. Nunca houve um ultimato para Tom escolher entre futebol ou ela. Seus problemas são mais sobre a distância que foi criada entre eles por um longo período.

Vale pontuar que Gisele não compareceu ao primeiro jogo em casa do seu marido.