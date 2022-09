Mauá inicia construção de posto de coleta de sangue

Da Redação



27/09/2022



A Prefeitura de Mauá iniciou ontem as obras do posto de coleta de sangue de cidade, que funcionará no CRSMCA (Centro de Referência em Saúde da Mulher, Criança e Adolescente), na Vila Bocaina. O projeto é uma parceria entre a administração e a Colsan (Associação Beneficente de Coleta de sangue).

"A instalação de um posto de coleta de sangue na nossa cidade atende a uma demanda da população, que não vai mais precisar se deslocar para outros municípios para doar sangue quando tiver um familiar ou amigo doente", comentou o prefeito Marcelo Oliveira (PT).

O local contará com seis cadeiras para atender diariamente 75 pessoas. A estimativa é de duas mil doações por mês. O horário de funcionamento será de segunda a sábado, das 8h às 13h.A equipe contará com médico, enfermeiro, captadora, técnico em enfermagem,recepcionista e apoio operacional.

O sangue recebido será encaminhado para o hemocentro da Colsan, em São Bernardo. Irá render hemocomponentes como concentrado de hemácias, de plaquetas, plasma fresco congelado e crioprecipitado, posteriormente enviados a hospitais públicos da região, entre eles o Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini. A instituição conta com agência transfusional, na qual não é feita coleta.