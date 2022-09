IBGE ouviu moradores em 175 mil domicílios de três cidades da região

Joyce Cunha

Do Diário do Grande ABC



27/09/2022 | 00:01



O Censo 2022, promovido pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), chega à etapa final com baixo índice de pessoas recenseadas. No Grande ABC, o levantamento demográfico, que segue até 31 de outubro em todo o País, já passou por 174.240 domicílios de Santo André, São Bernardo e São Caetano, 32,8% das 531.773 habitações ocupadas nas três cidades.

A prévia foi fornecida pelo IBGE, que não informou número de domicílios recenseados nos demais municípios da região. No Brasil, até a penúltima semana de setembro, 89 milhões de brasileiros, 40% da população do País, foram ouvidos pelo Censo 2022.

De acordo com o IBGE, no último levantamento demográfico, de 2010, 92 milhões de domicílios foram recenseados no primeiro mês da operação, 48% da população do Brasil naquele período.

O Instituto ressalta a importância da participação dos moradores na pesquisa. Além de contabilizar a população brasileira, os números do Censo também fornecem informações sobre frequência à escola, renda, taxa de ocupação, cobertura de coleta de lixo, saneamento, energia pública e acesso à internet. “Todos esses dados são de crucial importância para que o governo e entidades do terceiro setor possam elaborar políticas públicas”, destacou o IBGE em nota.

No Grande ABC, 2.514 recenseadores atuam na aplicação de dois tipos de pesquisa estatística, que devem passar por 930 mil domicílios. Nas projeções feitas a partir do último levantamento demográfico, a população das sete cidades cresceu 10,7%, saltando dos 2.551.328 habitantes em 2010 para 2.825.048 moradores no ano passado.