Felipe Neto é banido do Tinder

26/09/2022 | 10:10



Felipe Neto usou as redes sociais recentemente para revelar que foi banido pelo Tinder sem nenhum motivo aparente. Pois é, e caso você não saiba, o Tinder é um aplicativo de paquera em que após combinarem os gostos, as pessoas tem a possibilidade de abrir um chat para conversarem.

Na postagem do YouTuber, ele relatou que não acessava o aplicativo há muitos anos e que ficou surpreso ao tentar voltar para a plataforma e se deparar com um aviso que se sua conta teia sido banido. Depois desse lato público, vários usuários da plataforma disseram que enfrentam situações parecidas e que não conseguem mais usar o app.

Os fãs começaram então até a fazer piada com a presença de Felipe Neto no aplicativo e comentaram que possivelmente as pessoas com quem ele cruzava no app acabaram relatando que o perfil poderia ser possivelmente de um fake e isso ter dado mais causa para ele ser banido.