Isabella Scherer alfineta Eliezer após ex-BBB revelar que não vai morar com Viih Tube: Passar perrengue na madrugada não

25/09/2022 | 13:11



Mandou a real! Os ex-BBBs Viih Tube e Eliezer anunciaram que serão pais. O casal está junto faz um tempo, porém só assumiram o namoro recentemente.

Com a grande novidade, os mais novos papais usaram as redes para responderem algumas perguntas dos fãs. Uma delas era sobre a moradia do casal. Segundo Eliezer, apesar de terem um filho, ele e Viih não pretendem morar juntos.

A resposta do ex-brother não agradou Isabella Scherer. A atriz usou suas redes para mandar uma indireta a Eliezer e falar sobre os perrengues que qualquer pai e mãe sofrem. Vale lembrar que, por ter dado à luz seus dois primeiros filhos, Mel e Bento, Isa está passando por isso.

Participar de tudo, passar perrengue na madrugada não.