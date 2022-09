Com gol no final, México derrota o Peru em amistoso para Copa do Mundo do Catar

25/09/2022 | 09:30



Com um gol marcado por Hirving Lozano, aos 40 minutos do segundo tempo, o México venceu a seleção peruana na madrugada deste domingo por 1 a 0, no primeiro jogo da data Fifa que está sendo utilizada como preparatório para as seleções que vão disputar a Copa do Mundo do Catar.

A partida foi realizada no estádio Rose Bowl, na Califórnia. Diante dos peruanos, que não conseguiram uma vaga para a Copa do Mundo do Catar, o México voltou a sofrer com a falta de criatividade do seu meio-campo.

O técnico da seleção mexicana aproveitou o teste para fazer ajustes na equipe que volta a campo na próxima terça-feira. O desafio vai ser contra a Colômbia. Para este confronto, Martino espera armar um time mais agressivo ofensivamente.

O jogo contra o Peru foi conduzido num ritmo morno até que, em um lance na área adversária, Hirving Lozano conseguiu fazer o gol da vitória. "Sempre trabalhamos com base no próximo adversário. Uma vitória é sempre importante, ainda mais contra um rival tão duro", afirmou o treinador Gerardo Martino após o jogo.

Hirving Lozano viu evolução na equipe. "Algo sempre pode ser melhorado, vamos analisar o que é necessário e à medida que formos trabalhando mais, isso vai acontecendo naturalmente", comentou o atacante que atua no futebol italiano com a camisa do Napoli.

O México integra o Grupo C do Mundial ao lado da Argentina, Arábia Saudita e Polônia. A estreia acontece no dia 22 de novembro diante da Polônia. Quatro dias depois, os mexicanos voltam a campo para encarar a Argentina. O último duelo da fase de grupos vai ser contra a Arábia Saudita no dia 30.