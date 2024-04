Federação de futsal promete medidas 'enérgicas' após briga em Corinthians x Palmeiras

A Federação Paulista de Futebol de Salão prometeu, sem detalhar, que irá tomar "providências cabíveis e enérgicas" depois de uma briga generalizada entre torcedores do Corinthians e Palmeiras durante a final do Campeonato Metropolitano Sub-18 de futsal, no ginásio Presidente Ciro II, na Penha, zona leste de São Paulo, neste sábado.

A entidade citou ainda a presença de torcedores da Gaviões da Fiel, do Corinthians, apesar de dizer que proíbe integrantes de uniformizadas em jogos realizados no ginásio Presidente Ciro II.

"A partida teve a presença de seguranças do Palmeiras, seguranças do Corinthians, seguranças contratados pela Federação Paulista de Futebol de Salão e a presença da Policia Militar do Estado de São Paulo. A partida iniciou-se com todas as garantias desportivas chanceladas pelos representantes de ambas as equipes e pela arbitragem", escreveu a federação em nota.

O Palmeiras vencia por 5 a 2 e restavam apenas 30 segundos para o final quando a quadra virou palco das agressões. A partida foi encerrada durante a confusão e a equipe alviverde foi consagrada campeã. Vídeos da briga viralizaram nas redes sociais.

As imagens mostram jogadores subindo na arquibancada para escapar da pancadaria. Parte dos torcedores chegaram a se abrigar na área destinada à equipe de transmissão.

"Na ocasião, torcedores do nosso adversário invadiram a quadra e atacaram brutalmente os jogadores do Verdão, incluindo menores de idade, deixando vários deles feridos - por sorte, sem gravidade. Familiares dos atletas e palmeirenses presentes no ginásio também foram agredidos e tiveram roupas rasgadas", relatou o Palmeiras também em nota.

Por conta da confusão, as finais das categorias sub-14 e sub-16 do torneio, marcadas para este sábado, foram adiadas. A Gaviões da Fiel ainda não se pronunciou sobre o assunto até o fechamento desta matéria.