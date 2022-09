Banco de Alimentos distribui donativos arrecadados em circo

Da Redação



24/09/2022 | 09:43



O Fundo Social de Solidariedade de Santo André distribuiu ontem 2.000 cestas básicas a entidades assistenciais. A doação é resultado da arrecadação de 6,2 toneladas de alimentos entregues por munícipes como ingresso solidário para entrar no Happy Day Circus, que está instalado ao lado do Atrium Shopping.

"Vamos deitar amanhã na cama sabendo que a gente esquentou o estômago de alguém, que a criança terá leite para tomar, arroz e feijão decentes e limpos para comer. Não consigo nem descrever o que estou sentindo, apenas sentir amor e gratidão”, disse Rosana Ferreira do Nascimento, coordenadora paroquial e comunitária da Pastoral da Criança São Geraldo Magela, que atende 118 famílias (as quais contam com 300 crianças) no Morro da Kibon, Comunidade do Guaraciaba e Comunidade da Titan.

“Graças à parceria com o Happy Day Circus e o Atrium Shopping estamos fazendo essa grandiosa doação para as entidades assistenciais da nossa cidade. Uma alegria poder levar alimento para a gente da nossa cidade. Muito feliz por ver o espírito de solidariedade cada vez mais presente nas pessoas, que levam os donativos para trocar pelo ingresso do circo, que, aliás, é um evento maravilhoso e segue até o dia 2”, afirmou Ana Cláudia de Fabris, presidente do Fundo Social. Coordenadora de marketing do Atrium Shopping, Kalime Matos festejou mais uma ação de sucesso.

“Quando a gente viu que era projeto gratuito e com cunho social, a primeira instituição que a gente pensou foi o Fundo Social de Solidariedade de Santo André, a gente tem parceria muito forte com a Prefeitura. Ninguém melhor do que o Banco de Alimentos para conseguir dar o destino correto para esses alimentos. Destinar a uma única instituição seria até injusto, quando a gente tem tantas instituições na cidade que também precisam”, disse.

Desde a estreia do Happy Day Circus, em 19 de agosto, até o último levantamento realizado nesta semana, já foram arrecadadas 6,2 toneladas de alimentos não perecíveis por meio do ingresso solidário, ou seja, a troca do bilhete de entrada no picadeiro pelo donativo.

O Happy Day Circus permanece em Santo André (na Avenida Alexandre de Gusmão – Vila Homero Thon) até o dia 2 de outubro, ao lado do Atrium Shopping, que também é o ponto de retirada dos ingressos. As apresentações seguem às segundas, terças, quintas e sextas-feiras, às 20h, e aos sábados e domingos, às 16h, 18h e 20h.