Robson Conceição perde para Shakur Stevenson, por pontos, depois de 12 assaltos

24/09/2022 | 02:20



O brasileiro Robson Conceição perdeu, neste início de madrugada de sábado, para o norte-americano Shakur Stevenson, em Newark, Nova Jersey, Estados Unidos, por pontos, após 12 assaltos, em decisão unânime dos jurados: 117-109 (dois) e 118 a 108.

Robson perdeu a oportunidade de ganhar os cinturões dos superpernas (até 58,967 quilos), versão Organização Mundial (OMB) e Conselho Mundial d Boxe (CMB), que estavam vagos desde quinta-feira, depois que Stevenson, então o dono dos títulos, abdicou das conquistas, após falhar na tentativa de dar o peso limite da categoria.

Com a derrota, Robson não realizou o sonho de ser o primeiro boxeador brasileiro a acumular o título mundial profissional e o de campeão olímpico, pois foi medalha de ouro na Olimpíada do Rio/2016. Ele não entrou para um grupo seleto, no qual se destacam nomes como os de Lennox Lewis, Wladimir Klitschko, Anthony Joshua, Floyd Patterson, Joe Frazier, George Foreman, Cassius Clay (Muhammad Ali, Sugar Ray Leonard e Oscar De La Hoya.

Robson perdeu sua segunda luta por título mundial. A primeira foi em setembro do ano passado, quando foi derrota, em decisão contestada, pelo mexicano Oscar Valdez, também por pontos.

Robson tem 33 anos e acumula 17 vitórias (oito nocautes) e duas derrotas, enquanto Stevenson, medalha de prata na Olimpíada do Rio/2016, entre os pesos-galos, soma 19 vitórias, com nove nocautes.