Obituário - 25 de setembro de 2022

SANTO ANDRÉ

Antonio Baraldi, 94. Natural de Amparo (SP). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Olindina Josefa da Conceição, 86. Natural de Brejo da Madre de Deus (PE). Residia na Fazenda da Juta, em São Paulo, Capital. Pensionista. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Uvaldir Pedro Zago, 83. Natural de Santo André. Residia no Centro de Santo André. Dia 19. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Therezinha Paula de Souza, 81. Natural de Lins (SP). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 19. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Jandira Gesteira, 77. Natural de Santo André. Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Pensionista. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Arnaldo de Sousa, 76. Natural de Portugal. Residia na Viloa Curuçá, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lenir Francisco Ferreira, 74. Natural de Londrina (PR). Residia no Jardim Monte Líbano, em Santo André. Cabeleireiro. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Dirceu Lopes dos Santos, 71. Natural de São Caetano. Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Pedreiro. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Ana Marina Ganzaro, 63. Natural de Santo André. Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 19, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Alcimir Aparecido Moreira, 61. Natural de Ibirarema (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Motorista. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mateus Nardezi, 59. Natural de Santa Rita do Passa Quatro (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 19. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria de Lourdes Ferreira dos Santos, 56. Natural de Cajazeiras (PB). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 19, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Isabel Marques da Silva, 50. Natural de Santo André. Residia no Jardim Bom Pastor, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Firmino Peres Lopes, 97. Natural de Birigui (SP). Residia na Vila Liviero, em São Paulo, Capital. Dia 19, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Elvira Granado Aguilar, 96. Natural de Cristais Paulista (SP). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Ana Mocinho Meiga, 90. Natural de Araçoiaba da Serra (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 19. Jardim da Colina.

Waldir Jeronymo, 77. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 19, em Santo André. Jardim da Colina.

José Geraldo Rocha, 69. Natural de Pirajuí (SP). Residia no bairro do Ipiranga, em São Paulo, Capital. Dia 19. Cemitério de Vila Euclides.

Lourival Ramos Barbosa, 68. Natural de Santa Cruz Capibaribe (PE). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 19. Jardim da Colina.

Rober de Castro Marinho, 67. Natural de Mendes (RJ). Residia no bairro Assunção, em Santo André. Dia 19. Jardim da Colina.

Geraldina Manoel Correia, 58. Natural de Bom Sucesso (PR). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 19. Jardim da Colina.

Márcia Correia, 50. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 19. Jardim da Colina.

Rita de Cássia Felipe, 50. Natural de Nepomuceno (MG). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Maria de Lourdes Ramos Cesteros, 79. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 19. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Antonia Reketis Lazarov, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Mauá, em São Caetano dia 19, em Santo André. Jardim da Colina.

Márcio Issamuonoue, 56. Natural de São Caetano. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 19. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

Davi Gonçalves da Silva, 26. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Eldorado, em São Paulo, Capital. Ajudante de motorista. Dia 19, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.

RIBEIRÃO PIRES

Santina Toledo, 92. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 19, em Ribeirão Pires. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Thais Barroso Pinto, 77. Natural de Santos (SP). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 19. Cemitério São José.