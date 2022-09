Ator de Riverdale, Ryan Grantham é condenado à prisão perpétua por assassinar a própria mãe

23/09/2022 | 07:11



Ryan Grantham, ator de de 24 anos de idade que ficou mais conhecido por seu trabalho em Riverdale, foi condenado à prisão perpétua após confessar ter assassinado a própria mãe com um tiro na nuca em 2020. A pena foi anunciada no Supremo Tribunal da Colúmbia Britânica, em Vancouver, no Canadá, e publicadas pelo New York Post na última quinta-feira, dia 22. Além disso, o artista canadense não terá possibilidade de liberdade condicional nos primeiros 14 anos da pena.

Ainda segundo infomações reveladas pelo joral, a juíza Kathleen Ker chamou o caso de trágico e comovente. No entanto, no Canadá assassinato dessa complexidade vem com uma sentença de prisão perpétua automática. No caso de Ryan, a questão de sua sentença era apenas definir quanto tempo ele teria que esperar antes de poder solicitar a liberdade condicional.

Para quem não acompanhou o caso, o ator se declarou culpado há mais de seis meses pelo assassinato da mãe, Barbara Waite, que tinha 64 anos de idade. Ela tocava piano quando foi baleada na nunca pelo ator, que na época estava com 21 anos de idade. Os promotores que cuidaram do caso incusive revelaram na audiência de junho que depois que ele atirou na mãe, em 31 de março de 2020, na casa da família, o rapaz gravou um vídeo com uma câmera, confessando o assassinato e mostrando o corpo da vítima.

- Eu atirei na nuca dela. Pouco depois, ela soube que fui eu, diz Ryan na gravação.

Em depoimento à polícia, o ator disse que depois do ato comprou cerveja e maconha, experimentou fazer coquetéis molotov e assistiu televisão, antes de cobrir o corpo da mãe com um lençol e ir para a cama.

- Minha mãe era uma pessoa carinhosa, compreensiva e amorosa. Ela não fez nada para merecer o que eu fiz com ela. Diante de algo tão horrível, pedir desculpas quase parece inútil. Mas com todas as fibras do meu ser, eu sinto muito, disse ele em junho na sua declaração no tribunal.

E não é só isso. Ryan ainda confessou que planejava matar Justin Trudeau, primeiro-ministro canadense. O jovem carregou seu carro com três armas, munição, 12 coquetéis molotov, equipamentos de acampamento e instruções para Rideau Cottage, onde Trudeau mora em Ottawa. O ator chegou a dirigir por horas em direção à residência de Trudeau e no caminho cogitou cometer tiroteio em massa na ponte Lions Gate ou na Simon Fraser University, onde ele era estudante, mas depois desistiu e foi à delegacia se entregar.

Em Riverdale, Grantham fez o personagem responsável pelo acidente de carro que tira a vida do pai do protagonista da produção, além de também ter participado da série Supernatural e feito o primeiro filme da franquia Diário de um Banana.