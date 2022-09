Primeira noite de votação em A Fazenda é marcada por brigas e traição, confira tudo o que rolou

21/09/2022 | 02:10



Que a temporada 14 de A Fazenda está fervendo, você já sabe. Mas hoje, foi dia de colocar tudo na mesa, com a primeira votação do programa.

Como a noite foi de votação, durante o dia, os peões especularam bastante sobre quem seria enviado para A roça!

Na hora da votação o clima ficou tenso, e Iran que ganhou a prova de fogo, já foi logo pegando seus dois poderes, e optou por ficar com o amarelo e deu o vermelho para André.

Depois, o bicho começou a pegar! Lucas, que é o fazendeiro da semana, já começou indicando Deborah diretamente para a roça. Segundo ele, a peoa tem atitudes que não estão de acordo com seus ideais.

Depois, Deborah pôde falar o que achou

- Ele é só um baba-ovo da Deolane, ele votou em mim porque eu briguei com ela, cutucou a participante.

A votação seguiu entre os outros participantes, lembrando que eles não podiam votar em quem estava na Baia por enquanto, que eram Bruno, Shay, Moranguinho e Deborah, que já esta na Roça.

E já tem muito peão na mira da casa, viu? Uma das votações mais esperadas era a de Deborah, que votou na Deolane. A ruiva justificou seu voto na doutora falando que Deolane a ameaçou, e não achou isso certo.

É claro que Deolane não deixou barato e colocou a boca no trombone

- Eu acho meio hipócrita da parte da Deborah falar de mentiras.

A votação ficou bem acirrada entre Tiago e Kerline, parece que a confusão entre o modelo e Thomaz reverberou bastante e foi o que motivou o voto de muitos peões.

E depois do voto de todos, André, que estava com o poder vermelho, pôde escolher três peões para anular a votação. Esses participantes teriam que refazer sua jogada. Ele escolheu Bruno, Deborah e Kerline

No final, Tiago foi eleito como o segundo roceiro, acumulando nove votos. Mas o peão pôde dar um contragolpe e escolher um dos moradores da Baia para fazer companhia na roça, e optou por puxar o Bruno.

Bruno, por sua vez, ficou bem indignado com a escolha do colega e no final do programa ainda chamou ele de Judas, em referência a traição.

Para a quarta pessoa que iria ocupar o lugar da Roça a dinâmica foi o temido Resta um, que começou por Iran, que salvou Babi e assim por diante', até sobrar um que não foi salvo.

No final das contas sobrou Shayan, que apesar da situação, recebeu o poder de vetar um dos roceiros da prova do fazendeiro de amanhã. Sem pensar duas vezes o peão falou o nome de Tiago, eita!

A primeira Roça está formada entre Deborah, Tiago, Bruno e Shay! E ai, quem você acha que será o primeiro eliminado da temporada?