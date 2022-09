Meghan Markle teria pedido encontro à sós com Rei Charles III

20/09/2022 | 17:10



Entre encontros e despedidas, este tem sido um mês agitado para a realeza. Nesta terça-feira, dia 20, o jornal Daily Mail publicou uma nota dizendo que Meghan Markle havia pedido uma reunião a sós com o sogro, Rei Charles III. Este encontro, segundo o comentarista e analista norte-americano Neil Sean, serviria para que ambos os lados fizessem as pazes e acertassem suas pendências de uma vez por todas.

Segundo Sean, uma fonte muito confiável o confidenciou que Markle haveria escrito uma carta à mão destinada ao o pai de seu marido, Príncipe Harry, convidando-o a uma conversa privada antes de voltar aos Estados Unidos junto do Príncipe.

Vale lembrar que a tensão entre o casal e a Família Real se tornou maior após ambos terem renunciado às suas funções na realeza em janeiro de 2020, vivendo atualmente na Califórnia, com seus filhos Archie, de três anos de idade, e Lilibet, de um ano de idade. A entrevista concedida à Oprah, onde Meghan expôs supostos casos de racismo dentro da monarquia, também foi um dos causadores da animosidade.

O comentarista responsável pelo vazamento das informações postou um vídeo, onde fala sobre o pedido da esposa do Príncipe Harry.

- É isso mesmo que vocês ouviram: Meghan frente a frente com o Rei Charles. É um movimento muito corajoso da própria Meghan. Seria uma oportunidade de aliviar as tensões, resolver uns mal-entendidos e explicar racionalmente algumas das escolhas deles ao longo dos últimos dois anos. Por isso, seja lá qual for sua percepção em relação à Meghan, é preciso valorizar essa postura. Mas sendo muito sincero, não faço ideia se isso vai realmente acontecer"

Os representantes pessoais de ambas as partes ainda não se manifestaram em público sobre a suposta reunião