Na hora da viagem: é melhor contratar uma agência de turismo ou viajar por conta própria?

Viajar envolve bem mais do que definir o destino. É preciso pensar na hospedagem, no transporte, na alimentação, nos passeios e em vários outros detalhes. Por isso, quem pensa em viajar costuma se fazer uma pergunta bem comum: “Será que eu devo contratar uma agência ou posso planejar tudo sozinho?”

De fato, é uma dúvida oportuna e nem sempre dá para chegar a uma resposta facilmente. Isso porque as duas alternativas são bem vantajosas, mas também possuem desvantagens.

Pensando nisso, resolvemos elencar os pontos positivos e negativos de cada uma delas. Descubra a seguir se é melhor contratar uma agência de turismo ou viajar por conta própria!

Por que contratar uma agência de turismo?

Mesmo com toda facilidade que a tecnologia proporciona, é muito comum ver pessoas que não abrem mão de contratar uma agência de viagens.

Há vários motivos para isso, mas a diretora da Mapie consultoria especializada, Carolina Sass de Haro, afirmou no Fórum PANROTAS (uma editora voltada para os profissionais de turismo no Brasil), que os principais são: a facilidade e comodidade, a segurança e o atendimento personalizado.

Não é à toa que 49,76% dos viajantes consideram imprescindível utilizar os serviços de uma agência de viagens.





Vantagens

As principais vantagens de contratar uma agência de turismo são:





Praticidade: O visitante só precisa escolher o destino e a agência auxilia com todo o resto, desde a hospedagem até os passeios.

O visitante só precisa escolher o destino e a agência auxilia com todo o resto, desde a hospedagem até os passeios. Suporte contínuo: Diferente do planejamento individual, os clientes das empresas especializadas em turismo podem esclarecer todas as dúvidas e fazer questionamentos sempre que for necessário.

Diferente do planejamento individual, os clientes das empresas especializadas em turismo podem esclarecer todas as dúvidas e fazer questionamentos sempre que for necessário. Facilidade no pagamento : Fazer o pagamento em um único lugar é bem melhor do que pagar de site em site. Na plataforma da TourFácil, por exemplo, é possível comprar os ingressos para todas as atrações de Gramado e Canela, no Rio Grande do Sul, e ainda parcelar o valor em 12 vezes.



: Fazer o pagamento em um único lugar é bem melhor do que pagar de site em site. Na plataforma da TourFácil, por exemplo, é possível comprar os ingressos para todas as atrações de Gramado e Canela, no Rio Grande do Sul, e ainda parcelar o valor em 12 vezes. Roteiro personalizado: Cada turista tem o seu estilo e, por isso, nem sempre é fácil escolher os passeios ideais. Para ajudar, as agências costumam montar roteiros personalizados, de acordo com cada perfil.

Cada turista tem o seu estilo e, por isso, nem sempre é fácil escolher os passeios ideais. Para ajudar, as agências costumam montar roteiros personalizados, de acordo com cada perfil. Melhores preços: Muitas empresas fazem acordos comerciais e isso ajuda as agências a disponibilizarem os melhores preços. Além disso, elas conhecem bem os períodos de baixa e alta temporada na região.

Desvantagens



Já no que diz respeito às desvantagens podemos citar:

Menos flexibilidade : Normalmente, as empresas fazem passeios e transportam os turistas em horários pré-definidos.

: Normalmente, as empresas fazem passeios e transportam os turistas em horários pré-definidos. Passeios em grupos: Há exceções, mas algumas agências reúnem um grupo grande de pessoas desconhecidas para fazer os passeios.

Há exceções, mas algumas agências reúnem um grupo grande de pessoas desconhecidas para fazer os passeios. Gastos extras : Não são todas as empresas, mas algumas podem “embutir” altas taxas no valor final do contrato.

: Não são todas as empresas, mas algumas podem “embutir” altas taxas no valor final do contrato. Dependência: A depender do pacote fechado, os visitantes acabam ficando dependentes da agência durante toda a viagem.

Por que viajar por conta própria?

Atualmente, não é pequena a quantidade de pessoas que viajam por conta própria, inclusive para fora do país. Com um smartphone em mãos é possível comprar as passagens, escolher a hospedagem, contratar os passeios e ainda ser “guiado” na cidade desconhecida por um aplicativo de mapa.

Mas assim como a viagem por agências, essa modalidade também conta com alguns fatores que merecem ser destacados.

Vantagens





No geral, as cinco principais vantagens de viajar por conta própria são:

Mais flexibilidade: Os viajantes podem atualizar e adequar o roteiro quantas vezes forem necessárias, sem depender de empresa nenhuma.

Os viajantes podem atualizar e adequar o roteiro quantas vezes forem necessárias, sem depender de empresa nenhuma. Busca por promoções: Normalmente, cada serviço (passagens, hospedagem, passeios...) é contratado em um site diferente. Portanto, é possível optar sempre pelo que tem valores mais acessíveis.

Normalmente, cada serviço (passagens, hospedagem, passeios...) é contratado em um site diferente. Portanto, é possível optar sempre pelo que tem valores mais acessíveis. É mais particular: Como os passeios são feitos apenas com as pessoas que estão juntas na viagem, eles acabam sendo mais particulares e intimistas.

Como os passeios são feitos apenas com as pessoas que estão juntas na viagem, eles acabam sendo mais particulares e intimistas. Novas experiências: Certamente, a pessoa vai ter bem mais experiência depois de organizar uma viagem sozinha. Vai conseguir identificar erros, acertos e possíveis melhorias para as próximas.

Certamente, a pessoa vai ter bem mais experiência depois de organizar uma viagem sozinha. Vai conseguir identificar erros, acertos e possíveis melhorias para as próximas. Contato direto com as empresas: Não é preciso esperar a agência resolver eventuais problemas com outras empresas. O próprio viajante pode contatá-las.

Desvantagens

E como desvantagens, quatro merecem destaque:

Muita pesquisa: É preciso ter paciência para pesquisar tudo sobre o destino e sobre a organização da viagem. Como buscar referências, opiniões e dicas.

É preciso ter paciência para pesquisar tudo sobre o destino e sobre a organização da viagem. Como buscar referências, opiniões e dicas. Demanda muito tempo: Embora seja fácil, não é rápido contratar todos os serviços que uma viagem demanda. Por isso, é recomendável contratar uma empresa pelo menos para organizar as atividades. Um bom exemplo disso é a agência Roteiro Bonito, que agiliza a contratação de passeios na cidade de Bonito (MS) sem, necessariamente, cuidar do resto da viagem.

Embora seja fácil, não é rápido contratar todos os serviços que uma viagem demanda. Por isso, é recomendável contratar uma empresa pelo menos para organizar as atividades. Um bom exemplo disso é a agência Roteiro Bonito, que agiliza a contratação de passeios na cidade de Bonito (MS) sem, necessariamente, cuidar do resto da viagem. Falta de suporte: Os problemas precisarão ser resolvidos pelo próprio viajante, inclusive os que surgirem durante a viagem.

Os problemas precisarão ser resolvidos pelo próprio viajante, inclusive os que surgirem durante a viagem. Os erros são mais frequentes: É muito comum errar em alguns aspectos, principalmente na primeira vez. Então, o ideal é se preparar para possíveis problemas.

