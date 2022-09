Madrugada de A Fazenda tem Kerline como alvo para a primeira Roça e briga entre peões

20/09/2022 | 09:11



Com a votação da Roça da Semana se aproximando, o clima tenso dentro da sede de A Fazenda está se intensificando... A madrugada desta terça-feira, dia 20, foi recheada de pequenas brigas e tentativas de montar estratégia para evitar a berlinda.

Definitivamente os grupos já estão definidos, mas sempre acaba sobrando aqueles excluídos do joguinho, né? O Bruno Tálamo foi o peão escolhido para recrutar mais aliados para o seu grupo, e um dos escolhidos foi o empresário Shayan Haghbin. Os dois concordaram que fazem parte dos grupos de minoria e precisam se juntar para poder evitar serem mandados para a Roça.

Por outro lado, parece que alguém está super confortável com o seu time e posicionamento. Segundo falas da Moranguinho, Deolane Bezerra não está nada interessada em combinar votos. Isso pode ser porque a advogada ainda quer conhecer os seus oponentes e não tem certeza ainda em quem confiar. Será que ela vai acabar indo para a Roça por causa disso?

A história vai se repetir?

Parece que os peões estão empenhados em fazer a saída de Kerline do reality acontecer logo na primeira semana, da mesma forma que aconteceu no BBB 21.

Apesar de Deborah estar sendo cotada como uma das favoritas a ir para a Roça da semana por alguns participantes, o nome de Kerline também está na boca do povo. Isso porque a ex-BBB já arrumou briga com praticamente todo mundo e está causando um certo desconforto em Deolane, que parece ter o poder de convencer alguns peões.

A votação que acontece na noite desta terça-feira, dia 20, será quente, então não dá para perder, hein?!

E é claro que se tratando de mais uma madrugada dentro de A Fazenda, não podia faltar uma boa e velha discussão, né? Após ter ouvido que Deborah iria mexer em suas roupas enquanto estivesse na piscina, Pétala ficou bem atenta a todos os movimentos da ex-Power Couple.

As duas acabaram se estranhando dentro do quarto compartilhado e chegaram a discutir sobre o que teria sido dito pela ruiva. Correndo atrás do próprio rabo, Deborah terminou a discussão fingindo que não estava mais ouvindo Pétala e acabou a chamando de planta.

- Eu não vou te dar pauta porque eu não converso com planta. Pode ficar atrás de mim. Eu acho que você está tentando arranjar uma comigo e eu vou te provar que você não vai conseguir, debochou Deborah.

Vixe! As coisa estão esquentando mesmo, hein?! E parece que a briga será feia já que em conversa com Bruno, Deborah confidenciou que acredita ser a única com força o suficiente para bater no peio e enfrentar Deolane na votação. Vale lembrar que as duas já estão se estranhando desde o primeiro dia de confinamento.

- Direto e reto. Eu acho que sou a única na casa que tem colhões de fazer isso [enfrentar Deolane]. Eu coloco direto e reto. Mas a minha chance é uma em um milhão. Aqui as provas são difíceis.