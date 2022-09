Bolsas da Ásia fecham em alta com ganhos em NY, à espera de anúncio do Fed

20/09/2022 | 07:36



As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta terça-feira, 20, após Wall Street apresentar modesta recuperação na segunda-feira na esteira de perdas recentes, enquanto investidores aguardam um novo aumento de juros nos EUA.

O índice acionário japonês Nikkei subiu 0,44% em Tóquio nesta terça-feira, a 27.688,42 pontos, na volta de um feriado nacional, enquanto o Hang Seng avançou 1,16% em Hong Kong, a 18.781,42 pontos, o sul-coreano Kospi se valorizou 0,52% em Seul, a 2.367,85 pontos, e o Taiex registrou ganho de 0,86% em Taiwan, a 14.549,30 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto teve alta de 0,22%, a 3.122,41 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,07%, a 2011,66 pontos.

O apetite por risco na Ásia ganhou força após as bolsas de Nova York encerrarem os negócios da segunda com ganhos modestos, recuperando-se parcialmente de robustas quedas acumuladas na semana passada em meio a expectativas para o anúncio de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central americano). Na quarta-feira, 21, espera-se que o Fed eleve juros em 75 pontos-base pela terceira vez seguida, para combater a inflação persistente nos EUA.

Já na China, o PBoC deixou suas principais taxas de juros inalteradas, como se previa. As chamadas LPRs para empréstimos de 1 e 5 anos continuaram em 3,65% e 4,30%, respectivamente.

Oceania

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu Wall Street e a Ásia, e o S&P/ASX 200 subiu 1,29% em Sydney, a 6.806,40 pontos, com a ajuda de ações financeiras e ligadas a commodities.

*Com informações da Dow Jones Newswires