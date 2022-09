Peça de teatro propõe a interação e a volta do diálogo entre pessoas

Nilton Valentim

18/09/2022 | 09:41



Tudo começou com um encontrão entre duas pessoas na Avenida Paulista, o coração financeiro da maior cidade da América Latina. Um dos envolvidos, que morava na rua, reclamou do esbarrão. O outro, o dramaturgo Fauzi Arap, tentou se desculpar e ofereceu dinheiro para compensar. Como resposta, ouviu que o outro não queria compensação financeira, apenas ser notado.

A cena serviu de inspiração para que Arapi escrevesse a peça O Chorinho, que será encenada sábado, às 20h, no Teatro da Cia do Fuxico (Rua Regente Feijó, 359, Vila Assunção, Santo André). O espetáculo tem no elenco os atores Cida Lima e Ronaldo Barbosa, ambos da Cia Fuxico de Teatro) e direção de Marcos Loureiro. Os ingressos custam R$ 20 e podem ser reservados pelo WhatsApp (11) 99695-1097.

“A vida moderna nos coloca em contato com a tecnologia (celular) e nos tira a oportunidade de ter experiências de conversas olho no olho. O ser humano passou a olhar para a tela e através de conversas mediadas resolve muitas situações do cotidiano e até mesmo rompe relacionamentos afetivos e familiares”, afirma Barbosa.