Rainha Camilla comenta recuperação de Rei Charles III: -Se ele se comportasse

Parece que a realeza britânica está em êxtase com a recuperação de Rei Charles III! Durante um evento real que rolou nesta quinta-feira, dia 16, a Rainha Camilla foi questionada sobre a saúde de seu amado, que foi diagnosticado com câncer em fevereiro. Ela deu uma resposta bem humorada para a pergunta de como está a evolução do monarca, o que agraciou o público do evento.

Rainha Camilla, companheira de longa data de Rei Charles III, respondeu sem rodeios sobre a saúde dele. Ela afirmou que ele está se recuperando muito bem, mas brincou:

? O Rei está melhor. Bom, ele estaria se ele se comportasse.

A descontração ocorreu porque o monarca já teria cinco compromissos reais, dos quais não pôde comparecer por conta de outras responsabilidades. Um deles era a festa literária na Lamb House Rye, em Sussex, na Inglaterra, lugar onde a Rainha Camilla revelou sobre o paradeiro de seu marido.

Acha que parou por aí? Rainha Camilla ainda foi questionada por uma menininha sobre qual lugar fictício de um livro ela gostaria de visitar, ao que ela respondeu que adoraria estar em Hogwarts:

? Um lugar que eu adoraria conhecer é Hogwarts. Eu gostaria de pular do Expresso e ir para a Hogwarts e sentar naquele corredor maravilhoso e esperar para o chapéu seletor vir e escolher uma casa para mim. Gostaria de olhar para o Dumbledore, para o Hagrid e para o Snape, e ver todos os quadros ficarem loucos e as pessoas saltarem dos quadros e a comida voando, acho que seria uma experiência verdadeiramente mágica, e esse é um lugar onde eu gostaria muito de ir.

Lembrando que o Rei Charles III batalha com o câncer desde fevereiro, e foi liberado somente agora para participar de compromissos reais.