No terceiro dia do Festival de Cannes, Bruna Biancardi desfila colar de quase 13 milhões de reais já usado por Rihanna

Com um vestido rosa e preto da marca Eman Al Ajlan, a influenciadora digital Bruna Biancardi parou a web ao compartilhar um carrossel do visual para o terceiro dia do Festival de Cannes 2024.

Diamantes são os melhores amigos de uma garota, escreveu na legenda do Instagram.

No pescoço, usou um colar que já esteve no pescoço de ninguém mais, ninguém menos, que Rihanna. O colar Chopard é de rubelita rosa brilhante e diamantes. Na época em que a cantora internacional usou, em 2015, a peça era avaliada em 2,5 milhões de dólares, o que equivale a 12,8 milhões de reais.

Para quem não sabe, a modelo está atualmente em Cannes, na França, acompanhada de Mavie, fruto de seu antigo relacionamento com Neymar, e vem atraindo o olhar do público desde sua presença no segundo dia do evento.