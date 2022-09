Festival do Morango lota o Celso Daniel em sábado de sol

Da Redação

Diário do Grande ABC



18/09/2022



O sol que deu as caras durante a tarde de ontem ajudou a levar grande público para a edição extra do Festival do Morango, Churros & Chocolate, que rodou quatro parques de Santo André entre agosto e setembro e está sendo realizado de forma inédita no Parque Celso Daniel, no bairro Jardim. Dezenas de barraquinhas com comidas variadas e shows foram o destaque. A festa continua hoje, das 10h às 21h.

A entrada é gratuita, mas a organização pede que seja doado 1 litro de leite, que será repassado ao Banco de Alimentos do Fundo Social de Solidariedade. As doações chegarão a 119 entidades cadastradas, que repassam os itens semanalmente a 50 mil pessoas em situação de vulnerabilidade. As quatro primeiras edições realizadas em áreas verdes da cidade (Parque Chácara Pignatari, Regional da Criança, Central e Ipiranguinha) arrecadaram 761 kg em donativos.

Moradora do Jardim Elizabeth, em Mauá, Iracema Ribeiro de Freitas esteve no festival ao lado da amiga Maria Elena dos Santos, que mora em Utinga. Mesmo vindo de outra cidade, ela fez questão de levar o litro de leite. “Acho muito bacana essa entrada solidária. Eu até pensei em trazer uma cesta básica, mas moro longe, então trouxe o leite mesmo.”

O público do evento era eclético. Ao mesmo tempo em que muitos grupos curtiram os shows do Sapato Velho, que trouxe os clássicos do Roupa Nova, da banda Rockfuzz e da Hemisfério, que prestou tributo aos britânicos do Tears For Fears, famílias aproveitavam o tempo firme para curtir um sábado diferente.

O casal Gislaine Dias e Marcos Roberto levou a pequena Laura para curtir o evento. Eles encontraram um espaço no gramado onde era possível acessar as barraquinhas de alimentação e com visão privilegiada do palco. “Moramos aqui do lado, e quando vimos que teria esse festival incluímos na nossa programação. O tempo ajudou e o clima está bem legal”, disse Gislaine.

A festividade continua hoje, das 10h às 21h. O grupo The Lords abre os trabalhos às 13h e, às 16h, a Banda +1 Dose faz um tributo ao Barão Vermelho e ao cantor Frejat. O encerramento, às 18h30, fica por conta do grupo Let’s Bowie, com um cover do cantor e compositor britânico David Bowie, o camaleão do rock.