Sem Benzema, Real aposta em Vini Jr; Simeone evita polêmica sobre racismo

Na semana em que o futebol ficou em segundo plano em função dos ataques racistas sofridos pelo brasileiro Vinícius Júnior, o treinador Carlo Ancelotti não vai poder contar mais uma vez com Benzema para o clássico com o Atlético de Madrid, que acontece neste domingo, pelo Campeonato Espanhol. Com a ausência do francês, o atacante revelado pelo Flamengo comanda o ataque do time merengue. Pelo lado do time rival, o técnico Diego Simeone evitou entrar em polêmica ao falar do assunto envolvendo racismo.

Ao ser questionado sobre as declarações de Pedro Bravo, o treinador argentino deu a sua opinião de forma superficial. "Vivemos em uma sociedade em que todos estamos incluídos. Somos todos pessoas e é a sociedade que temos", disse Simeone ao jornal Marca.

Sobre o jogo, Simeone foi diplomático e disse estar preparando a sua equipe para um grande confronto. "Concentro-me no que me preocupa como treinador. Preciso encontrar formas de fazer um bom jogo num derby que é sempre especial para nós e para os torcedores", comentou.

Líder do Campeonato Espanhol com 100% de aproveitamento em cinco partidas, o técnico Carlo Ancelotti novamente terá o desfalque de Benzema pelo terceiro jogo seguido já que ele não passou no teste e segue fora do time. Assim, o Real Madrid vai concentrar as suas ações ofensivas nos brasileiros Vinícius Júnior e Rodrygo.

Na atividade deste sábado, Vini Júnior foi o foco das atenções por parte da imprensa. Extrovertido e bastante sorridente, ele participou das brincadeiras com os companheiros.

A polêmica ganhou espaço com uma entrevista de Pedro Bravo, presidente da Associação de Agentes Espanhóis, a uma emissora de TV da Espanha. Ele atacou as comemorações de gols do atacante brasileiro comparando suas dancinhas com imitações de macaco. "Se quer dançar, que vá ao sambódromo no Brasil. Aqui tem que respeitar os adversários e deixar de fazer o macaco."

As manifestações de solidariedade a Vinícius Júnior vieram de todos os cantos do mundo. O atacante Neymar, Pelé e a CBF, por meio de nota, também mostraram apoio ao atleta brasileiro.

