Ana Carolina Serra e Zacarias abrem comitê em São Caetano

Artur Rodrigues

Do Diário do Grande ABC



17/09/2022 | 09:38



O vice-prefeito de Santo André, Luiz Zacarias (PL), que é candidato a deputado federal, e a primeira-dama do município, Ana Carolina Serra (Cidadania), que disputa vaga à Assembleia Legislativa pela primeira vez, inauguraram ontem à noite o comitê localizado na Avenida Presidente Kennedy, em São Caetano. Eles foram recepcionados por Thiago Tortorello, ex-secretário de Desenvolvimento Econômico de São Caetano.

Zacarias ocupa o posto de vice-prefeito desde o início da gestão do prefeito Paulo Serra (PSDB). No comitê, ele frisou a importância do Grande ABC ter um representande em Brasília “para ter cada vez mais recursos para projetos e obras”.

“Quando eu estava na Secretaria de Obras, às vezes paralisávamos as obras porque faltava recurso. Isso porque, lá em Brasília, o projeto estava parado. Precisamos de recursos, emendas e projetos para fortalecer cada vez mais as nossas sete cidades”, disse o candidato a dedputado federal.

O vice-prefeito também elogiou o papel de Ana Carolina Serra na atual gestão de Santo André. Embora seja a sua primeira candidatura, ela teve atuações importantes à frente do Fundo Social de Solidariedade.

“Como vice-prefeito, eu vi de perto o que a Ana Carolina fez por Santo André. A mudança que ela proporcionou à cidade foi muito forte. A cidade estava à beira da falência e ela conseguiu levantar o Fundo Social”, declarou Zacarias.

Além de recuperar o Fundo Social, Ana Carolina idealizou o projeto Moeda Verde, que é coordenado pelo Semasa junto às secretarias da Prefeitura e órgãos do poder público, como a Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André) e Ceasa (Central Estadual de Abastecimento de Santo André). Neste programa, os moradores das comunidades de Santo André podem trocar resíduos recicláveis por alimentos como verduras, legumes e frutas. A cada cinco quilos de recicláveis entregues, o morador recebe um quilo de alimentos.

“É um programa que atende 22 comunidades de Santo André e que está transformando a vida de muita gente. Se estivermos na Assembleia Legislativa, podemos ampliar esse tipo de política pública para outros municípios do Estado de São Paulo”, afirmou a candidata a estadual.

Na recepção aos candidatos, Thiago Tortorello disse que “a atual gestão de Santo André é a melhor de toda a região. Temos certeza que a Ana Carolina estará na Assembleia Legislativa e que o Zacarias estará no Congresso Nacional para trazer novas políticas públicas à nossa região”.