Meneguelli aposta em Lula para vencer em S.Caetano

Sem nunca ter vencido uma eleição majoritária em São Caetano, o PT aposta suas fichas no ex-presidente do Conselho Nacional Sesi (Serviço Social da Indústria) e ex-deputado federal Jair Meneguelli para quebrar o projeto de sucessão do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB). “É uma tarefa difícil e reconheço, mas não é impossível”, declarou o petista ao destacar ser esta a “melhor das oportunidades” de chegar ao comando do Palácio da Cerâmica.

Questionado pelo Diário sobre a possibilidade de vitória nas urnas, no alto de seus 76 anos, Meneguelli, o mais velho entre todos os pré-candidatos apresentados, disse que buscar colar sua imagem na do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Lula teve 48 mil votos no segundo turno da esquerda e centro-esquerda, em São Caetano, e eu vou atrás desses votos”, garantiu.

O pré-candidato ainda destacou que não está descartada agenda com Lula no palanque na menor cidade, em termos territoriais, do Grande ABC. “Ele (Lula) vai ajudar. Poderá estar no palanque ou fazer filmes para as redes sociais”, explicou.

Sobre a metodologia de abordagem aos eleitores, em especial aqueles mais tradicionais, Meneguelli, garantiu que vai dialogar com todos sem entrar em debates e polêmicas que envolvam o pensamento ideológico. “Vou mostrar o que pode melhorar em São Caetano. A cidade é boa, mas não é perfeita”, discorreu ao avaliar que saúde e educação inclusiva são as áreas com as piores avaliações entre os moradores.



FRENTE PROGRESSISTA

Sobre uma eventual composição entre partidos de esquerda, para tentar quebrar a polarização eleitoral entre Tite Campanella (PL) e Fabio Palacio (Podemos), Jair Meneguelli afirmou que tentou avançar diálogos com o Psol em busca de construir unidade, no entanto, a proposta não foi bem digerida pelos socialistas que mantiveram a intenção de sustentar o nome na cabeça de chapa com o Professor Rafinha. “Paciência, é um direito deles!”, exclamou e sustentou que “lamentavelmente a esquerda está dividida”, disse.

Meneguelli fez questão de lembrar que boa parte dos filiados do Psol são dissidentes do Partido dos Trabalhadores ao demonstrar ingratidão dos colegas socialistas. “Eles dizem que são maiores (do que o PT), só não sei aonde”.

Na Câmara, o Psol tem uma vereadora, Bruna Biondi, enquanto o PT não tem nenhum representante eleito em São Caetano.

Meneguelli, que disputa a eleição majoritária na cidade pela segunda vez, a primeira, foi na reeleição do prefeito Luiz Olinto Tortorello, em 2003, quando o triprefeito tinha 88% de aprovação popular, diz que a meta do PT é eleger ao menos três vereadores este ano.

Tortorello morreu em dezembro de 2004.